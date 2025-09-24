守護者強勢登頂！擊敗老虎王牌　劍指15.5場差史上最大逆轉

▲守護者先發威廉斯（Gavin Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯中區首位之爭，守護者隊在主場以5比2擊敗老虎隊，戰績85勝72敗，雙方並列首位。本季對戰成績守護者已7勝4敗（還剩2場），確定取得對戰優勢。若兩隊以相同戰績結束球季，將由守護者奪下分區冠軍。老虎則苦吞7連敗。

守護者在0比2落後的6局展開反攻，面對本季已拿下13勝的老虎王牌左投史庫柏爾（Tarik Skubal），先因對方失誤形成無人二、三壘有跑者，隨後3棒拉米瑞茲（José Ramírez）擊出三壘適時內野安打追成1分差。接著史庫巴爾暴投讓比賽扳平，之後又因投手犯規，跑者進佔三壘，5棒阿里亞斯（Gabriel Arias）擊出一壘滾地球送回超前分。

守護者先發威廉斯（Gavin Williams）主投6局，被打4安打失2分，送出個人生涯新高12次三振。球隊在7局2出局二、三壘有跑者時時，代打史提曼（Daniel Schneemann）再敲左外野安打，追加2分保險。

守護者在7月上旬一度落後老虎多達15.5場勝差，但近期打出10連勝猛烈追趕。若能成功逆轉15.5場差距封王，將締造大聯盟史上最大逆轉紀錄。