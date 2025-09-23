快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

運動雲

▲陳敏賜。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／台北報導

亞錦賽中華隊23日火力全開，全場敲出10支安打狙擊韓國隊，加上陳敏賜7局下轟出再見兩分砲，陳睦衡5局無失分好投，終場以10比0完封勝出，預賽2連勝。

中華隊1局下就展開攻勢，面對韓國先發金鍾雲，兩出局後陳敏賜選到保送，高育瑋敲安打攻佔一、三壘，陳敏賜靠暴投先跑回1分，楊振裕再掃出左外野二壘安打追加1分。韓國隊隨即換上具有一軍經驗的牛棚投手金準元，李亦崴敲安延續攻勢，林雨力獲保送，吳松勳再補上安打帶回2分。潘俊宇滿壘挨觸身球，又送回1分。

中華隊火力不斷，逼得韓國隊換上第三任投手朴正敏，他一登板就投出觸身球保送，中華隊再添1分，將比分擴大至6比0。

5局下楊振裕直擊全壘打牆的二壘安打掀起攻勢，李亦崴短打推進，林雨力選到保送後，韓國再換申志煥登板，但仍連續投出保送，中華隊輕鬆再下一城，7比0領先。

6局下楊振裕、李亦崴、林雨力相繼安打，追加1分，吳松勳保送後再形成滿壘，但未能再擴大比分。

先發陳睦衡2局上雖一度遭2安打加保送形成滿壘危機，但最後靠三振化解。3局上再被呂東健敲安後，馬上製造雙殺，變相演出3上3下。4局起他連續解決6名打者，總計主投5局，被敲3安打，送出3次三振、2次保送，無失分。

6局上黃柏儒接替，投出3上3下；7局上張峻瑋登板，飆三振同樣投出3上3下。

7局下陳孝允敲安後，陳敏賜補上再見兩分砲，中華隊以10比0在7局提前結束比賽，收下關鍵勝利。

楊振裕3安打猛打秀，貢獻1打點、3得分，陳孝允、陳敏賜各貢獻2打點，表現亮眼。

▲陳敏賜。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊。（圖／中華棒協提供）
 

