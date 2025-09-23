運動雲

>

評價陳子豪轉龍隊首年　葉總：唯一比較不好的是打擊率

▲▼中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

陳子豪本季以FA身份轉戰味全龍，首個球季已出賽104場，為生涯第4多。總教練葉君璋點評，認為雖然打擊率數字不算理想，但各方面仍對球隊有實質幫助。

陳子豪離開中信兄弟後與味全龍簽下大約，帶著球迷期待進入新球季，直到21日才首度被下放二軍。不過在球季結束後的補賽週，仍有機會回歸。

葉總坦言，此次異動主要是希望讓二軍球員獲得出賽機會，像張祐銘、張佑嘉都已陸續上一軍。至於最後一週補賽是否會讓陳子豪回來？葉總說：「是有機會，不過得視後面團隊狀況而定，才會做出決定。」

陳子豪本季打擊率.237，上壘率.347、長打率.310。葉總談到他轉戰龍隊首年的成績時表示：「唯一比較不好的是打擊率數字看起來不理想，打者不單純看打擊率，上壘率等數據都對球隊有很大幫助。」

龍隊先發陣容在上週開始大幅調整，包括周委宏出任指定打擊，此戰則改由劉俊緯擔任第一棒指定打擊。葉總說：「前幾場有做一些調整，部分球員會進行輪替，這也是為球隊未來做準備。有機會的球員在這個時間點上來表現，或許對未來更有幫助。」

對於安排劉俊緯打第一棒指定，葉總補充：「他之前就打過，指定打擊是不錯的選項，希望他能專心打擊。周委宏前一場也同樣是專心打擊。」

至於距離執教生涯第450勝僅差一勝，葉總淡然回應：「我只想到今天是否能贏球，沒有去在意（執教）幾勝的問題。」

關鍵字： 棒球味全龍陳子豪葉君璋球員

