只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平距離單季150得分僅差9分，挑戰近76年僅3人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇巨星大谷翔平持續挑戰前所未見的驚人成就。截至台灣時間23日，他以141得分高居大聯盟榜首，距離單季150分僅差9分。若能完成目標，他將成為自2000年巴格威爾（Jeff Bagwell，152分）後，睽違25年再有選手達標；而在此之前，還要追溯到1949年紅襪傳奇威廉斯（Ted Williams，150分），等同於過去76年僅有3人能辦到。

大谷近期火力兇猛，自15日對巨人一戰攻下生涯新高的第135分後，連續5場比賽得分，累積再添6分。對他來說，得分數字意義非凡，他在追平個人生涯最多的第134分後就曾直言，「打第一棒的情況下，我認為得分比打點更為關鍵。」如今例行賽僅剩6場，他能否再度締造歷史，備受矚目。

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）

▲大谷24日將先發對響尾蛇，扛起助隊「聽牌」分區4連霸的重任。（圖／達志影像／美聯社）

同時，道奇也逼近分區封王。由於22日（台灣時間23日）休兵，教士擊敗釀酒人後，國聯西區龍頭道奇的封王魔術數位仍停留在「3」，最快將在24日（台灣時間25日）提前鎖定分區4連霸。

道奇即將與響尾蛇展開3連戰，24日的先發正是大谷翔平。屆時他將肩負起幫助球隊「聽牌」的重任。回顧過往，大谷早在日本火腿時期就曾在關鍵戰役挺身而出，2016年9月27日面對西武，他以1安打完封帶領球隊在魔術數字「1」時提前封王。

隨著道奇劍指分區4連霸、大谷挑戰150得分雙重里程碑，接下來的每一場比賽，牽動全球球迷的目光。

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷在日本火腿時期曾以1安打完封助球隊封王。（圖／達志影像／美聯社）

