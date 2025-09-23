「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

▲大谷翔平。 （圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇大谷翔平預計將於23日（台灣時間24日）先發登板。前一次先發時在「無安打比賽」進行中被換下場引發熱議，總教練羅伯斯（Dave Roberts）在接受ABEMA採訪時揭露幕後原因。

同時，他也談到季後賽的使用計畫，雖然明確表示會讓大谷先發，但也保留讓他後援的可能性。 17日的前一次先發中，大谷在無安打無失分的情況下，用68球投完5局後退場。

對於這個決定，羅伯斯解釋，「翔平先發時，我們每次都會嚴格設定投球局數。本來我希望他能投到下一局，但我們賽前就已經說好只讓他投5局。臨時更改計畫對翔平不公平。」

比賽中，羅伯斯與大谷在局間對話的場面也引發關注。對此他說，「翔平當時是笑著的，我只是問他感覺如何，想知道他在想什麼，好為下一次做準備。」他接著補充，「這次投完5局，他的感覺很好。下一場他可以挑戰到第6局。如果能完成6局，那就代表他已經準備好迎接季後賽。」

道奇已經連續13年打進季後賽，而外界關心的大谷起用計畫，羅伯斯明言，「在季後賽我們會讓他先發，他預計會在外卡系列賽（WCS）中登板先發。」

不過，針對外界呼聲極高的「守護神大谷」方案，他則解釋，「如果讓他在WCS先發，就需要3到5天休息，所以無法同時在牛棚待命。這件事必須得到球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）、總管高梅茲（Brandon Gomes）、大谷本人、隊醫、訓練師和經紀人的全體同意才行。」

然而，羅伯斯也給予大谷「守護神資質」的高度評價，「他的心理素質非常適合關門。他有擊敗對手的強烈信念，也擁有出色的速球和變化球，可以三振打者，也不常送出保送。即便在重大場面也毫不畏懼。他具備守護神的心態。」

他表示，「如果他真的以後援身份登板，應該會是在決定性比賽裡。季後賽什麼事都有可能發生，所以大谷後援登板也不是完全不可能。」 不過目前規定下，若他以投手身份救援，將無法繼續以指定打擊（DH）身份出賽，因此若要同時兼任投打二刀流，可能必須改守外野。後續動向備受矚目。