職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

▲職棒樂天桃猿球星林政華今年因場上表現佳而人氣大增，獲得許多球迷的肯定與關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

球員與啦啦隊員情事又添一樁，職棒樂天桃猿球星林政華與職籃臺北台新戰神啦啦隊員谷恬欣（甜心）陷入熱戀；本刊接獲爆料，兩人經朋友介紹相識，雖然女方大了男生4歲，但因個性互補而看對眼，迅速迸出愛火，甜心恨不得將「戀愛ing」昭告天下，頻頻在社群網站中分享約會點滴。

臺北台新戰神啦啦隊成員谷恬欣（甜心），擁有可甜可鹽的亮麗外形，經常在社群網站曬出辣照，近期不時分享與樂天桃猿球星林政華的自拍照。據爆料者透露，甜心與林政華相戀後，因正值熱戀期，她一心想將兩人關係公諸於世，分享自己的愉快心情，還會跟朋友說：「好想被拍到（戀情）喔！」

▲甜心（右）在限時動態分享與林政華（左）的俏皮合照，熱戀中的兩人，滿臉甜蜜。

慶生約會 自拍甜蜜蜜

不過被拍到之前，不如自拍來得快。由甜心拍攝的其中一部短影音中，只見林政華坐在餐廳的卡座，臉紅接受店員為9月22日過生日的他唱歌、慶祝24歲生日。甜心除了拍攝，還適時出聲「嘿嘿嘿」及「生日快樂」，過程短暫卻相當歡樂，她在社群寫著「當最I的人，碰上最E的我」。「I人」代表內向（Introvert）的人格傾向，「E人」則是外向（Extrovert），表示甜心活潑外向，而林政華剛好內向害羞。

▲林政華本季表現亮眼，已締造生涯最佳成績，展現強勁的攻擊火力。

除了聚餐，甜心與林政華只要有空就相約出門，約會地點遍布桃園、台北到宜蘭，處於熱戀期的兩人恨不得時刻都在一起。林政華在甜心面前展現淘氣本色，兩人自拍時，男方吐舌頭之餘，還舉出「YA」的手勢、抵住女方的下巴，更露出手上可愛的指甲彩繪，且每一根手指甲都是不一樣的圖案。

▲甜心（右二）從小學習音樂，也曾組樂團，在啦啦隊中擁有「饒舌女神」封號，是位帥辣兼具的人氣啦啦隊女孩。

改壞習慣 天王款美甲

提起手上的美甲，林政華曾解釋：「比賽時有咬指甲的習慣，做了美甲之後就不會咬了，算是保護一下。（美甲）做了3個小時，每一根指甲都不同款式，手指放上去（嘴巴）就會想起自己有做美甲，不能浪費。」而且，林政華自曝很喜歡韓國天王G-DRAGON權志龍，因此還擦了GD同款甲片，手機裡更是收藏了不少指甲彩繪的圖案，指甲長了，就自己磨甲。

▲熱戀中的甜心（左）與林政華（右），兩人只要有空就出門約會，足跡遍布桃園、宜蘭等地。

林政華是棒球員，而甜心是籃球隊啦啦隊員，生活圈大不同，兩人是經朋友介紹而相識，並互換聯絡方式；女方曾鬆口林政華是她崇拜的對象，因此一搭上線即天雷勾動地火，迅速陷入熱戀。



