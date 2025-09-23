運動雲

>

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒樂天桃猿球星林政華今年因場上表現佳而人氣大增，獲得許多球迷的肯定與關注。（樂天桃猿隊提供）／職籃臺北台新戰神啦啦隊員谷恬欣（甜心），擁有亮麗外形，經常在社群網站曬出辣照。（翻攝自甜心IG）

▲職棒樂天桃猿球星林政華今年因場上表現佳而人氣大增，獲得許多球迷的肯定與關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

球員與啦啦隊員情事又添一樁，職棒樂天桃猿球星林政華與職籃臺北台新戰神啦啦隊員谷恬欣（甜心）陷入熱戀；本刊接獲爆料，兩人經朋友介紹相識，雖然女方大了男生4歲，但因個性互補而看對眼，迅速迸出愛火，甜心恨不得將「戀愛ing」昭告天下，頻頻在社群網站中分享約會點滴。

臺北台新戰神啦啦隊成員谷恬欣（甜心），擁有可甜可鹽的亮麗外形，經常在社群網站曬出辣照，近期不時分享與樂天桃猿球星林政華的自拍照。據爆料者透露，甜心與林政華相戀後，因正值熱戀期，她一心想將兩人關係公諸於世，分享自己的愉快心情，還會跟朋友說：「好想被拍到（戀情）喔！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

甜心（右）在限時動態分享與林政華（左）的俏皮合照，熱戀中的兩人，滿臉甜蜜。（翻攝自甜心IG）

▲甜心（右）在限時動態分享與林政華（左）的俏皮合照，熱戀中的兩人，滿臉甜蜜。

慶生約會　自拍甜蜜蜜

不過被拍到之前，不如自拍來得快。由甜心拍攝的其中一部短影音中，只見林政華坐在餐廳的卡座，臉紅接受店員為9月22日過生日的他唱歌、慶祝24歲生日。甜心除了拍攝，還適時出聲「嘿嘿嘿」及「生日快樂」，過程短暫卻相當歡樂，她在社群寫著「當最I的人，碰上最E的我」。「I人」代表內向（Introvert）的人格傾向，「E人」則是外向（Extrovert），表示甜心活潑外向，而林政華剛好內向害羞。

林政華本季表現亮眼，已締造生涯最佳成績，展現強勁的攻擊火力。（樂天桃猿隊提供）

▲林政華本季表現亮眼，已締造生涯最佳成績，展現強勁的攻擊火力。

除了聚餐，甜心與林政華只要有空就相約出門，約會地點遍布桃園、台北到宜蘭，處於熱戀期的兩人恨不得時刻都在一起。林政華在甜心面前展現淘氣本色，兩人自拍時，男方吐舌頭之餘，還舉出「YA」的手勢、抵住女方的下巴，更露出手上可愛的指甲彩繪，且每一根手指甲都是不一樣的圖案。

甜心（右二）從小學習音樂，也曾組樂團，在啦啦隊中擁有「饒舌女神」封號，是位帥辣兼具的人氣啦啦隊女孩。（翻攝自the_taiwan_story IG）

▲甜心（右二）從小學習音樂，也曾組樂團，在啦啦隊中擁有「饒舌女神」封號，是位帥辣兼具的人氣啦啦隊女孩。

改壞習慣　天王款美甲

提起手上的美甲，林政華曾解釋：「比賽時有咬指甲的習慣，做了美甲之後就不會咬了，算是保護一下。（美甲）做了3個小時，每一根指甲都不同款式，手指放上去（嘴巴）就會想起自己有做美甲，不能浪費。」而且，林政華自曝很喜歡韓國天王G-DRAGON權志龍，因此還擦了GD同款甲片，手機裡更是收藏了不少指甲彩繪的圖案，指甲長了，就自己磨甲。

熱戀中的甜心（左）與林政華（右），兩人只要有空就出門約會，足跡遍布桃園、宜蘭等地。（翻攝自林政華IG）

▲熱戀中的甜心（左）與林政華（右），兩人只要有空就出門約會，足跡遍布桃園、宜蘭等地。

林政華是棒球員，而甜心是籃球隊啦啦隊員，生活圈大不同，兩人是經朋友介紹而相識，並互換聯絡方式；女方曾鬆口林政華是她崇拜的對象，因此一搭上線即天雷勾動地火，迅速陷入熱戀。


更多鏡週刊報導
鄰居法院見／獨家！有話上法庭說　隋棠住豪宅欠11萬管理費
鄰居法院見／王子兄弟豪宅太熱鬧引管委會調解　主播擾民遭判賠20萬元

關鍵字： 鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

從雲林筍田到領航猿冠軍奇兵　關達祐夢想幫父母蓋一棟房

從雲林筍田到領航猿冠軍奇兵　關達祐夢想幫父母蓋一棟房

道奇後援崔南又砸鍋！9月防禦率破11　羅伯斯批：牛棚缺乏自信

道奇後援崔南又砸鍋！9月防禦率破11　羅伯斯批：牛棚缺乏自信

柯蕭季後賽定位？羅伯斯曝將扮關鍵角色

柯蕭季後賽定位？羅伯斯曝將扮關鍵角色

熱門新聞

12強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭是姊弟戀

鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

「大谷還在笑呢」羅伯斯揭「無安打退場」原因　談季後賽用法

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強國手約會「口罩妹」被抓包　身分大有來頭

2鄧愷威狂野如「雲霄飛車」　寫下大聯盟124年紀錄

3職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

4「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

5大谷在笑呢！羅伯斯揭無安打退場原因

最新新聞

1才簽15億合約！火箭主控恐整季報銷

2孫易磊今先發拚首勝、挑戰大紀錄

3柯蕭本季退休 教頭曝季後賽關鍵角色

4大谷在笑呢！羅伯斯揭無安打退場原因

5單周MVP出爐！大谷無緣生涯第11次

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

飛韓過海關時隨身行李遺失　啦啦隊女孩分享慘痛經驗

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

【不省人事】早餐店驚見客人「睡死叫不醒」！超正女警現身輕拍

汐止女吃早餐「睡死叫不醒」！超正女警現身叫人

【還敢皮R！】騎士無視颱風大浪！硬闖下秒路被海水淹沒...

【好有愛❤】阿嬤路邊跌倒無力起身...2女學生上前攙扶超暖心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366