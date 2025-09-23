運動雲

亞錦賽台韓投手新星對決！陳睦衡尬金鍾雲　韓職18人助鎮提防4番

▲▼歐力士猛牛陳睦衡。（圖／歐力士猛牛提供）

▲歐力士猛牛陳睦衡。（圖／歐力士猛牛提供）

記者楊舒帆／綜合報導

亞錦賽中華隊23日晚間預賽第二戰將強碰韓國隊，中華隊派出19歲陳睦衡掛帥先發，韓國隊則不約而同派出LG雙子19歲右投金鍾雲先發登板。

與歐力士簽下育成約的陳睦衡，在二軍先發2場、合計出賽5場，僅失3分（2分責失），防禦率1.17。陳睦衡去年U18亞青曾完美壓制韓國隊，除了首局遇到得點圈危機外，其餘有4局製造三上三下，直到6局上才被敲安打退場。他當時共用了81球，其中55顆好球，主投5.1局，被敲2安打，奪7次三振，有2次保送，無失分，並飆出當時生涯最快球速152公里。

韓國隊的金鍾雲與陳睦衡同年出生，兩人差6個月，他去年選秀第7輪加盟，本季在二軍出賽17場，累計3勝2敗、防禦率3.83。今年5月短暫升上一軍，僅投2場短局數，合計1.2局遭到2轟，防禦率5.40。

據韓媒《SPOTVNEWS》報導，本屆韓國隊由元光大學教練孫東日掛帥，徵召職棒及大學頂尖選手組隊，以U23代表隊為班底，陣容包含韓職「1.5軍」球員18人，另有5名大學生及1名高中生。

由於正值韓職賽季，各球團配合徵召的程度不一。其中最受矚目的是已經無緣季後賽的斗山熊，他們近期在一軍啟用練兵模式，此次共有6名球員入選，包括投手洪敏奎、梁在勳，捕手柳賢俊，內野手呂東健、任鍾成，以及外野手全多民。這些球員若留在隊上，原本有機會在一軍後半季獲得更多出賽，球團選擇讓他們藉由國際賽累積經驗。

洪敏奎為去年選秀第3輪新秀，本季一軍出賽20場，防禦率4.59，展現潛力；第7輪的梁在勳則在一軍19場比賽中投出4.24的防禦率。至於野手部分，也都是斗山長遠規劃的重要新秀，藉由國際賽歷練，對未來發展將有顯著助益。其他投手方面，NC恐龍金俊沅已在一軍累計32場出賽，戰績5勝1敗，奪下4次中繼成功。KT巫師崔容俊則已有7場一軍經歷。

以韓國首戰對香港的打線來看，斗山熊呂通健排第一棒二軍打擊率.236，一軍累計19場表現並不突出；第二棒是來自斗山的外野手全多民，本季在一軍出賽22場，打擊率僅0.083，繳出3安打、2打點、3得分的佳績。樂天巨人育成出身的李澤慶擔任第三棒，單場敲出2安打，貢獻1打點、1得分，他在二軍例行賽打擊率高達.331，火力穩定。斗山捕手柳賢俊擔任第四棒必須特別注意，單場敲出3安打、貢獻4打點，是表現最亮眼的球員。他在二軍例行賽出賽33場，打擊率高達.357，累積4轟，長打率.560，一軍則有17場經驗。

同樣來自斗山的任鍾成，首戰打第六棒，他前年以選秀第3輪加入，今年在一軍出賽33場，累積2轟，打擊率.277。KT巫師外野手金炳俊排第七棒，對香港也有單場2安打。韓一長神大學外野手郭東孝則是先發打線中唯一的大學生，排第八棒。至於NC恐龍的鄭賢昌排第九棒，本季一軍出賽13場，打擊率.250。

