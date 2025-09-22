運動雲

穆倫斯發文「正在等那通電話」　洋基工程正式啟用社群劇透成員

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

P. LEAGUE+新軍新竹洋基工程今（22）日正式啟用官方社群，首篇貼文便曝光團隊訓練照，包括張鎮衙、陳昱瑞、莊朝勝、馬克斯以及外傳可能接掌總教練的李逸驊都現身其中。值得一提的是，曾來台效力的洋將牧倫斯（Byron Mullens）今日因1張與洋基工程相關P圖引發討論。

洋基工程先前在P. LEAGUE+選秀會挑中葉惟捷與江加樂，但自由市場補強未盡理想，旅外好手林彥廷、陳將双另投他隊，不過仍從其他球隊引進多名戰將，包含富邦勇士張鎮衙、林郅為，台鋼獵鷹莊朝勝、呂冠霆，領航猿陳昱瑞，以及前高雄鋼鐵人外籍生馬克斯、高偉綸等人，確保倉促成軍的陣容仍具競爭力。

值得注意的是，照片中可見前新北中信特攻總教練李逸驊執掌訓練，顯示教練團已展開磨合，雖然球隊目前僅公開總經理為錢韋成，但預計下月舉辦記者會，正式揭曉完整陣容與隊名細節。

▲▼牧倫斯身穿洋基工程球衣P圖。（圖／翻攝自Instagram／byronjmullens）

牧倫斯曾效力於新北國王與台北台新戰神，今日他在個人Instagram曬出1張身穿洋基工程球衣的P圖，並附上「正在等那通電話」字句，並標註P. LEAGUE+官方帳號，以及洋基縮寫#YKE，引發球迷熱議。

牧倫斯於2022-23賽季披上國王戰袍，繳出場均21.9分、15.8籃板的統治級數據，且該季拿下最佳洋將，不過隔年他在比賽中情緒失控，逕自開車離場，隨即遭國王開除；去年再度返台加盟戰神，無奈開季表現不如預期，雙方於11月提前解約。

