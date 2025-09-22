首爾賽／數據居劣勢仍奪冠　斯威亞蒂逆轉奪生涯第25座冠軍

▲首爾賽／數據居劣勢仍奪冠 斯威雅蒂逆轉奪生涯第25座冠軍。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

在紙面數據全面落後的情況下，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）展現過往世界球后的韌性與關鍵時刻的把握力，在2025韓國公開賽女單決賽中，以1比6、7比6（3）、7比5上演逆轉，擊敗2號種子亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova），奪下本季第3冠，以及職業生涯第25座冠軍。

The No.1 seed comes from a set down to win the title 1-6, 7-6, 7-5 in Seoul against Alexandrova! #KoreaOpen pic.twitter.com/F7VZj7C3hJ September 21, 2025

這場決賽耗時2小時41分鐘，亞歷山德羅娃從一開始便展現強勢火力，只花30分鐘便以6比1拿下首盤。

全場比賽，她在多項數據上全面領先，包括ACE球（6比2）、雙發失誤（6比9）、一發進球率（59%比53%）、一發得分率（66%比58%）、致勝分（30比23）、非受迫性失誤（25比40）、破發點創造（8比7）、破發成功率（63%比43%），甚至總得分也以108比97佔優。

然而，正如網球世界常見的現象「數字不會說謊」其實是誤解，真正決定勝負的是臨場的心理素質與關鍵時刻的表現。

第2盤中，斯威雅蒂率先破發卻又隨即遭回破，雙方一路鏖戰至搶7，此時，她展現比賽以來首次的主導權，拉開至3比0領先，最終以7比3搶下，扳平戰局。

決勝盤開局，斯威雅蒂因單局3次雙發失誤遭破發，陷入1比2落後，但她頂住壓力，在33追平後首次反超比數；比賽尾聲，亞歷山德羅娃背負「非保不可」的發球局時，斯威雅蒂在第個賽末點打出一記漂亮的斜線正拍致勝球，完成逆轉封后。

"Hopefully I play tennis better than I speak Korean…" pic.twitter.com/i6eb6yVOci — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 21, 2025

頒獎典禮上，斯威雅蒂表示：「首先，我要恭喜她度過了一個精彩的一週，也打出了一場精彩的決賽，老實說，我不知道自己是怎麼贏的，因為妳打得非常出色，而我只是努力撐下去；希望我們未來能多打幾次決賽，因為對妳比賽總是艱難，但同時也很有趣。」

她也特別提及與家族的連結：「我很高興能在這裡奪冠，因為這和家族歷史有關。我的爸爸（Tomasz Swiatek）當年在這裡參加奧運時沒能贏下冠軍，但至少我贏得了這場比賽，希望他明年能來現場一起享受一切。」