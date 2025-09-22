運動雲

>

首爾賽／數據居劣勢仍奪冠　斯威亞蒂逆轉奪生涯第25座冠軍

▲首爾賽／數據居劣勢仍奪冠　斯威亞蒂逆轉奪生涯第25座冠軍。（圖／路透）

▲首爾賽／數據居劣勢仍奪冠　斯威雅蒂逆轉奪生涯第25座冠軍。（圖／路透，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

在紙面數據全面落後的情況下，世界排名第2的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）展現過往世界球后的韌性與關鍵時刻的把握力，在2025韓國公開賽女單決賽中，以1比6、7比6（3）、7比5上演逆轉，擊敗2號種子亞歷山德羅娃（Ekaterina Alexandrova），奪下本季第3冠，以及職業生涯第25座冠軍。

這場決賽耗時2小時41分鐘，亞歷山德羅娃從一開始便展現強勢火力，只花30分鐘便以6比1拿下首盤。

全場比賽，她在多項數據上全面領先，包括ACE球（6比2）、雙發失誤（6比9）、一發進球率（59%比53%）、一發得分率（66%比58%）、致勝分（30比23）、非受迫性失誤（25比40）、破發點創造（8比7）、破發成功率（63%比43%），甚至總得分也以108比97佔優。

然而，正如網球世界常見的現象「數字不會說謊」其實是誤解，真正決定勝負的是臨場的心理素質與關鍵時刻的表現。

第2盤中，斯威雅蒂率先破發卻又隨即遭回破，雙方一路鏖戰至搶7，此時，她展現比賽以來首次的主導權，拉開至3比0領先，最終以7比3搶下，扳平戰局。

決勝盤開局，斯威雅蒂因單局3次雙發失誤遭破發，陷入1比2落後，但她頂住壓力，在33追平後首次反超比數；比賽尾聲，亞歷山德羅娃背負「非保不可」的發球局時，斯威雅蒂在第個賽末點打出一記漂亮的斜線正拍致勝球，完成逆轉封后。

頒獎典禮上，斯威雅蒂表示：「首先，我要恭喜她度過了一個精彩的一週，也打出了一場精彩的決賽，老實說，我不知道自己是怎麼贏的，因為妳打得非常出色，而我只是努力撐下去；希望我們未來能多打幾次決賽，因為對妳比賽總是艱難，但同時也很有趣。」

她也特別提及與家族的連結：「我很高興能在這裡奪冠，因為這和家族歷史有關。我的爸爸（Tomasz Swiatek）當年在這裡參加奧運時沒能贏下冠軍，但至少我贏得了這場比賽，希望他明年能來現場一起享受一切。」

▲首爾賽／數據居劣勢仍奪冠　斯威亞蒂逆轉奪生涯第25座冠軍。（圖／路透）

▲首爾賽／數據居劣勢仍奪冠　斯威亞蒂逆轉奪生涯第25座冠軍。（圖／路透）

關鍵字： WTA首爾女網賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

【為追鵝...】狗狗跳池游90分鐘嚇壞全場！

熱門新聞

大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平首度季後賽二刀流引別隊不滿

2中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

3Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

4大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1HANEUL魔笛舞、Hold up嗨翻KT巫師主場

2斯威亞蒂奪首爾女網賽冠軍

3孫易磊明天先發戰樂天

4中華隊首戰7局扣倒巴勒斯坦

5道奇後援又砸鍋！羅伯斯：牛棚缺乏自信

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366