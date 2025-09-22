運動雲

亞錦賽首勝！中華隊17安火力全開　7局14比0扣倒巴勒斯坦

▲亞錦賽中華隊。（圖／截自緯來體育台轉播）

記者楊舒帆／綜合報導

亞錦賽22日在中國平潭開打，中華隊首戰巴勒斯坦隊，火力全開，全場掃出17支安打，提前在7局以14比0扣倒對手。林盛恩先發4局，4名投手聯手完封勝。

1局上，潘俊宇掃出三壘安打，陳敏賜選到保送，高育瑋、楊振裕「合庫連線」接連安打攻下2分。2局上，林雨力、陳孝允連續安打攻佔得點圈，潘俊宇擊出滾地球帶回1分。

4局上，林雨力、陳孝允、潘俊宇、陳敏賜連續安打再添1分，高育瑋擊出右外野飛球，巴勒斯坦外野手哈利姆（Yunis Haleem）回傳本壘形成兩出局。不過靠對方控球亂流，楊振裕、李亦崴連續保送再下一城，蔡智榆敲安打、蔡瑋泰保送各帶回1分，林雨力補上二壘安打一口氣進帳3打點，單局灌進7分。5局上，李亦崴高飛犧牲打再添1分，比分擴大至11比0。

6局上，陳聖賢、陳致語連續二壘安打追加2分，高育瑋再補1分滾地球打點，中華隊最終以14比0完封，7局結束提前收下勝利。

旅美紅人投手林盛恩先發主投4局，飆出10次三振，未被擊出任何安打。盧孟陽、李致霖、王宇傑各投1局，同樣封鎖對手，全場合力送出13K，僅有3次保送，只有王宇傑被敲1安打。

打線方面，中華隊火力齊發，全隊敲出17支安打。開路先鋒陳孝允3安打猛打秀，埋伏在第9棒的林雨力同樣敲出3支安打，貢獻全場最多的3打點，並跑回2分，表現亮眼。

