桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

▲▼新北中港劉晨曦、陳奕樺。（圖／記者楊舒帆攝）

▲新北中港劉晨曦、陳奕樺。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃少棒賽16強戰，新北中港來勢洶洶，前一役力挫韓國京畿道，22日再以8比1擊敗最熟悉的對手新北大豐，首次參賽就闖進8強。第4棒陳奕樺不僅文武雙全，圍棋達到六段，棒球潛力同樣不俗。

中港首局由劉晨曦、陳奕樺、尤丞洋安打串連攻下2分，第2、3局再各添分數。5局上陳奕樺掃出三壘安打，帶動全隊單局進帳4分，徹底奠定勝基。劉晨曦主投5局，被敲4支安打，送出5次三振，另有2次保送，僅失1分，收下勝投。

中港總教練戴漢昭表示：「贏球關鍵在於球員都有確實執行交代的任務。劉晨曦表現不俗，球速逐漸增加，若變化球準度再提升，會更具威脅性。」

本場火力集中在第4棒陳奕樺，他單場雙安並選到1次保送，3打席全部上壘，攻下2打點、貢獻3分得分。戴漢昭指出：「他的打擊輸出一直很穩定，除了棒球，他也學圍棋，已達六段。家長很支持，他在兩個領域的訓練也能互相幫助。」

陳奕樺從幼稚園中班開始學圍棋，國小三年級開始打棒球，都是受到同儕影響。他認為圍棋讓自己在棒球場上的邏輯判斷更清晰，「思考層面比較多，例如接到球後能馬上判斷下一步該怎麼做。」棒球則能訓練專注力。現階段他以棒球為重，因為圍棋難度提升後，輸棋帶來的挫折感較大。他的偶像是大谷翔平，「投打兩端都很強。」

