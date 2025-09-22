桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

▲賴鴻誠與兒子賴品睿。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將資深牛棚左投賴鴻誠的兒子賴品睿剛加入中平國小棒球隊，在桃園盃單場敲出雙安。總教練李國強透露，他的投球動作與父親相當相似，展現出不錯的棒球潛力。

賴鴻誠對於兒子的興趣採開放態度，不過確實選擇就讀中平國小，等於是多留一條棒球道路給他。「他功課表現不錯，教練也認為有資質。我們把報名表準備好，讓他自己決定。有一天他回來說要報考中平棒球隊，我並不意外，就跟他說：『好啊，想嘗試就去試試看。』」

賴品睿從小接觸足球、羽球與游泳，累積了心肺功能、敏捷度與下盤力量，無論是球類或其他運動，都幫助他提升身體靈活度。他坦言：「一開始有點猶豫，因為之前參加很多課外活動，如果加入棒球隊，就必須放棄一些課程，也比較少見到朋友。」

最放不下的是英文課，賴品睿說：「爸媽的想法是打棒球之外，學生本分不能忘。所以他們幫我把英文補習時間延後，讓我可以繼續上課。」

賴品睿從小是左撇子，賴鴻誠笑言：「看到他左手靈活就覺得蠻有希望，各種運動裡左手確實比較吃香。」偶像正是父親本人。賴品睿承認自己會模仿爸爸的投球動作，「就是多嘗試，從打社區棒球開始就模仿他投球。」賴鴻誠笑說：「小孩模仿能力很強，模仿我投球很合理啊，就像整理投手丘、拿止滑粉這些小動作，畢竟爸爸是球員，也是一個追尋目標。」

回家之後，賴品睿常主動找父親「棒球補習」。賴鴻誠說：「因為他剛接觸新的東西，回家我會教他一些投球、打擊姿勢。但我跟他說不用太鑽研細節，先把大方向做出來，再慢慢努力。每個階段都有不同的學習，球員都很辛苦，應該保持對棒球的熱情，這樣路才能走得遠。以國小階段來說，太早鑽研細節沒有必要。」

自七月暑假開始正式接受科班訓練後，賴品睿在桃園盃已有登板紀錄，甚至投出過「三上三下」。22日他擔任第九棒右外野手，單場雙安，他開心表示：「能打出內野安打就很開心，跑得快算是我的優勢。」回顧登板投球時，他也說：「興奮又緊張，擔心會害球隊輸球，能順利解決打者時真的很開心。」