運動雲

>

桃園盃／賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作　連小細節都到位

▲賴鴻誠與兒子賴品睿。（圖／記者楊舒帆攝）

▲賴鴻誠與兒子賴品睿。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將資深牛棚左投賴鴻誠的兒子賴品睿剛加入中平國小棒球隊，在桃園盃單場敲出雙安。總教練李國強透露，他的投球動作與父親相當相似，展現出不錯的棒球潛力。

賴鴻誠對於兒子的興趣採開放態度，不過確實選擇就讀中平國小，等於是多留一條棒球道路給他。「他功課表現不錯，教練也認為有資質。我們把報名表準備好，讓他自己決定。有一天他回來說要報考中平棒球隊，我並不意外，就跟他說：『好啊，想嘗試就去試試看。』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賴品睿從小接觸足球、羽球與游泳，累積了心肺功能、敏捷度與下盤力量，無論是球類或其他運動，都幫助他提升身體靈活度。他坦言：「一開始有點猶豫，因為之前參加很多課外活動，如果加入棒球隊，就必須放棄一些課程，也比較少見到朋友。」

最放不下的是英文課，賴品睿說：「爸媽的想法是打棒球之外，學生本分不能忘。所以他們幫我把英文補習時間延後，讓我可以繼續上課。」

賴品睿從小是左撇子，賴鴻誠笑言：「看到他左手靈活就覺得蠻有希望，各種運動裡左手確實比較吃香。」偶像正是父親本人。賴品睿承認自己會模仿爸爸的投球動作，「就是多嘗試，從打社區棒球開始就模仿他投球。」賴鴻誠笑說：「小孩模仿能力很強，模仿我投球很合理啊，就像整理投手丘、拿止滑粉這些小動作，畢竟爸爸是球員，也是一個追尋目標。」

回家之後，賴品睿常主動找父親「棒球補習」。賴鴻誠說：「因為他剛接觸新的東西，回家我會教他一些投球、打擊姿勢。但我跟他說不用太鑽研細節，先把大方向做出來，再慢慢努力。每個階段都有不同的學習，球員都很辛苦，應該保持對棒球的熱情，這樣路才能走得遠。以國小階段來說，太早鑽研細節沒有必要。」

自七月暑假開始正式接受科班訓練後，賴品睿在桃園盃已有登板紀錄，甚至投出過「三上三下」。22日他擔任第九棒右外野手，單場雙安，他開心表示：「能打出內野安打就很開心，跑得快算是我的優勢。」回顧登板投球時，他也說：「興奮又緊張，擔心會害球隊輸球，能順利解決打者時真的很開心。」

關鍵字： 棒球富邦悍將賴鴻誠賴品睿中平國小

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

釀酒人連3年奪國聯中區冠軍　莫菲：例行賽成績才是評價依據

釀酒人連3年奪國聯中區冠軍　莫菲：例行賽成績才是評價依據

【遮住臉原地不動】老師生動教學遇到塵爆該怎麼辦

熱門新聞

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車

2Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

3大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘

4鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作

2大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

3味全龍9/28再啟公益捐血

4東園國小上演驚奇大逆轉

5羅利炸58轟！追平賈吉紀錄僅差4發

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366