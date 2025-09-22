運動雲

神之右腳＋空中攔截！楊恩兩大奇蹟守備　國民氣走大都會

▲神之右腳＋空中攔截！楊恩兩大奇蹟守備　國民氣走大都會。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

華盛頓國民外野手楊恩（Jacob Young）22日在花旗球場寫下驚奇一役。他不僅兩度在中外野牆邊完成驚天守備，其中更包含一次追平的全壘打攔截，最終幫助國民以3比2力退全力衝擊季後賽席次的紐約大都會。

「沒有什麼比讓四萬人安靜下來更棒的了，」楊恩賽後談到現場氣氛時表示，「所以這永遠不會讓人厭倦。」

比賽第5局，巴蒂（Brett Baty）面對國民先發厄文（Jake Irvin）時，擊出一記初速104.6英里的深遠飛球，Statcast預測距離達413英尺、擊球成功率高達92%，在22座大聯盟球場會是全壘打。

楊恩在回追過程中判斷失準，整個人被轉了方向，眼看球就要落到警戒區紅土上；然而奇蹟上演，他的手套先拍上外野牆，球彈出後眼看要掉落，他卻本能地用右腳將球踢起，隨後再用手套在半空中攔下，完成不可思議的接殺。

「我嘗試去踢它，我想這更像是一種本能，而不是刻意的，」楊恩解釋這一球的過程，「從小到大，無論是當小孩還是成人，你就是不讓球落地，這就是一種反應，不知道怎麼的，我把球踢回到自己身邊，所以我要感謝我的AAU足球教練。」

大都會打者巴蒂也只能苦笑，「那實在太不可思議了，我真的打得很扎實，在大概25個球場那都是全壘打，結果他卻在牆邊做出那樣瘋狂的美技？但除了把球打好之外，我無法控制其他事情。」

最驚險的一刻留到最後，9局下半國民以一分領先，大都會代打艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）面對帕克（Mitchell Parker），擊出初速110.9英里、Statcast預測飛行411英尺的長打，這顆球在12個球場會成為全壘打。

守在「防二壘安打」佈陣的楊恩已經退得更深，他回憶道：「我們當時守在no doubles的位置，所以比平常更靠後，他打得不錯，這點一眼就能看出來，但我不覺得他打得夠低，所以我一開始沒想到球會飛那麼遠，我以為會在較短的距離下落，但他給了球很好的反旋。」

「到那時候，一旦你接近球，就只能起跳然後祈禱，我很慶幸當我撞上黑色外牆時，球還留在我的手套裡。」

這記驚天美技，為帕克在牛棚初登板奪下救援成功，也鎖定國民的系列賽勝利。

楊恩去年曾入圍金手套決選，本季已多次因守備驚艷大聯盟，7月28日他攔下辛辛那提紅人班森（Will Benson）的全壘打，被評為「本週電力美技」；7月2日他更在對戰底特律老虎時攀上外野牆，以「蜘蛛人」姿勢盜走Riley Greene的全壘打。

此外，他今年也獲得美國職棒大聯盟退役球員協會頒發的國民隊「心與拼勁獎」（Heart & Hustle Award），自2024年球季起，他累計33次「超出平均值出局數」，與所有外野手並列第一。

國民先發厄文也盛讚隊友：「JY 展現了為什麼他是全聯盟最令人興奮的中外野手，他做出了我親眼看過最棒的一次守備，甚至可能是我見過的最佳美技。」

楊恩最後談到連兩次神救美技時表示：「當你在這樣宛如季後賽的比賽環境中，你永遠不知道關鍵美技會在什麼時候發生，所以我試著在9局比賽中都保持專注。」

