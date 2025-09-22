羅利炸裂58轟！追平賈吉紀錄僅差4發　水手掃太空人穩居美西龍頭

▲羅利敲出賽季第58轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手強打捕手羅利（Cal Raleigh）火力延燒，今（22）日再度開轟，本季第58轟出爐，連2戰開砲，率領球隊以7比3擊敗休士頓太空人，收下關鍵4連勝，穩居美聯西區龍頭。

本場比賽2局上，羅利面對太空人右投亞歷山大（Jason Alexander），鎖定外角低角度變速球，擊出右外野2分砲，擊球初速高達107.6英里、飛行距離351英尺，為水手打線點燃氣勢；隨後克勞佛（J.P. Crawford）再補上滿貫砲，水手單局海灌7分定調比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

HE'S GOT 58!



Cal Raleigh is unreal! pic.twitter.com/CYmzPHqdBc — MLB (@MLB) September 21, 2025

目前羅利累積58發全壘打，持續穩坐本季大聯盟全壘打王，並打破多項紀錄，不僅刷新捕手史上單季最多轟，也創下左右開弓打者與水手隊史的單季全壘打新猷。

美聯史上單季最多全壘打為洋基巨砲賈吉（Aaron Judge）在2022年創下的62轟，羅利目前僅差4轟便能追平歷史。另外，水手在橫掃太空人後，戰績推進至87勝69敗，於激烈的美西封王戰中暫時領先，朝季末封王邁出重要一步。