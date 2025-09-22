運動雲

>

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

▲▼阿崔、南珉貞。（圖／截自IG:travis_wwchu）

▲阿崔、南珉貞。（圖／截自IG:travis_wwchu）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將21日舉辦「寵愛天使」主題日，應援團團長Travis與啦啦隊員南珉貞合唱《只對你有感覺》，甜蜜借位接吻的橋段引發全場驚呼，「南朋友」廖任磊、江庭毅則幽默喊話：「我們還是去練球吧！」

南珉貞身穿白色連身裙登場，與Travis深情對唱，眼神交流滿滿，讓觀眾看得驚呼連連。最後Travis還從口袋掏出棒棒糖，作勢要與南珉貞「甜蜜接吻」，隨即落荒而逃，笑果十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這段表演引起球迷熱烈討論，主持人蓁蓁當場也搞笑喊話：「南珉貞唱得很棒，給她掌聲；Travis要給噓聲！」全場笑聲不斷。

更有趣的是，壓軸登場的Super Junior L.S.S.小分隊利特、始源與神童，還神還原了這段互動。利特意外撿到南珉貞留下的棒棒糖，神童立刻模仿「激吻橋段」，壓著利特的頭要把棒棒糖塞進他嘴裡，瞬間引爆大巨蛋笑聲。

悍將「南朋友」廖任磊也轉發影片並Tag江庭毅問：「老弟怎麼看？」江庭毅則回覆：「學長，我無話可說，我們輸得徹底。」廖任磊再回應：「包包款款欸，明天好好練球了我們。」江庭毅幽默接話：「我一直都有好好練球，學長我們一起加油吧！」

關鍵字： 悍將表演笑果互動搞笑

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

釀酒人連3年奪國聯中區冠軍　莫菲：例行賽成績才是評價依據

釀酒人連3年奪國聯中區冠軍　莫菲：例行賽成績才是評價依據

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

熱門新聞

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車

2Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

3大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘

4鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

最新新聞

1賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作

2大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

3味全龍9/28再啟公益捐血

4東園國小上演驚奇大逆轉

5羅利炸58轟！追平賈吉紀錄僅差4發

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞　「他真的是非常好、非常好的打者」

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

SJ小分隊L.S.S.登大巨蛋開球　利特暖喊：悍將藍和我們一樣

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366