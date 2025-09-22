阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

▲阿崔、南珉貞。（圖／截自IG:travis_wwchu）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將21日舉辦「寵愛天使」主題日，應援團團長Travis與啦啦隊員南珉貞合唱《只對你有感覺》，甜蜜借位接吻的橋段引發全場驚呼，「南朋友」廖任磊、江庭毅則幽默喊話：「我們還是去練球吧！」

南珉貞身穿白色連身裙登場，與Travis深情對唱，眼神交流滿滿，讓觀眾看得驚呼連連。最後Travis還從口袋掏出棒棒糖，作勢要與南珉貞「甜蜜接吻」，隨即落荒而逃，笑果十足。

這段表演引起球迷熱烈討論，主持人蓁蓁當場也搞笑喊話：「南珉貞唱得很棒，給她掌聲；Travis要給噓聲！」全場笑聲不斷。

更有趣的是，壓軸登場的Super Junior L.S.S.小分隊利特、始源與神童，還神還原了這段互動。利特意外撿到南珉貞留下的棒棒糖，神童立刻模仿「激吻橋段」，壓著利特的頭要把棒棒糖塞進他嘴裡，瞬間引爆大巨蛋笑聲。

悍將「南朋友」廖任磊也轉發影片並Tag江庭毅問：「老弟怎麼看？」江庭毅則回覆：「學長，我無話可說，我們輸得徹底。」廖任磊再回應：「包包款款欸，明天好好練球了我們。」江庭毅幽默接話：「我一直都有好好練球，學長我們一起加油吧！」