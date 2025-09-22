紅人強勢回歸！橫掃小熊坐上外卡　馬丁尼茲：你殺不死我們

▲馬丁尼茲（Nick Martinez）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

原本多次被外界認為將淡出季後賽競爭的辛辛那提紅人，再度證明了自己的韌性；他們22日在四連戰尾場中，以1比0擊敗芝加哥小熊，完成橫掃並拿下5連勝，也是在最近7場比賽中的第6勝，這場關鍵勝利，讓紅人重新掌握了國聯外卡的主導權。

小熊先發泰昂（Jameson Taillon）雖投7局僅失1分，卻吞下苦澀敗仗；他表示：「很明顯，我們很想在這裡拿下一些勝利，但那是一支極度有動力、為生存而戰的球隊，他們真的打得非常好。」

隨著大都會不敵國民，紅人戰績來到80勝76敗，與大都會並列最後一張外卡席次；由於紅人本季對大都會6戰拿下4勝，辛辛那提握有勝負關鍵的對戰優勢。

投出2.1局無失分並拿下勝投的馬丁尼茲（Nick Martinez）賽後豪氣表示：「你殺不死我們，這是目前為止本季最重要的一個系列戰，而我們接下來還有幾個大挑戰。」紅人同時對另一支外卡競爭對手亞利桑那響尾蛇也握有對戰優勢。

Back-to-back series wins for the Redlegs pic.twitter.com/wPtlPIJ2rI — Cincinnati Reds (@Reds) September 21, 2025

回顧近況，紅人8月中戰績一度比五成高出7場，但隨後陷入低潮，在24場比賽中輸了16場；9月5日慘遭大都會逆轉後，一度落後外卡席次達6場。然而，自那之後他們打出10勝5敗的佳績，而大都會則只有4勝11敗。

此役的唯一分數出現在第3局，勒克斯（Gavin Lux）掃出兩出局的關鍵二壘安打；他說：「我們一路拼了過來，我們作為球隊經歷了很多：傷病、掙扎，一起承受、也有高峰，更多的是低潮，但能在現在打出火燙狀態，真的太棒了，我們值得，我們拼了過來，而現在終於在最後看見回報，但我們必須完成這一切。」

當大都會比賽結果在大美國球場記分板公布時，全場29661名球迷報以熱烈歡呼，馬丁尼茲坦言：「我們在牛棚裡一直注意著，這讓我們更加渴望，並且給了我們額外的動力。」

紅人先發阿博特（Andrew Abbott）投4.2局無失分，但因球數偏多（86球，其中51個好球），在5局下遭遇安打後被換下；總教練法蘭柯納（Terry Francona）直言：「他可能也不會再出來投下一局了，我覺得到了這個賽季的階段，沒有人在乎誰拿下勝投，只要是我們贏就好。」

接手的馬丁尼茲三振掉鈴木誠也，牛棚之後再合力投完4.1局無失分；艾許克拉夫特（Graham Ashcraft）投第8局，而在終結者帕甘（Emilio Pagán）無法登板的情況下，桑提蘭（Tony Santillan）在第9局關門，他雖送出2次保送，但最終三振掉阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），拿下本季第7次救援。

桑提蘭說：「這對球隊的感覺很好，我們一直互相信任，知道自己不會不戰而降，這場比賽的意義很大，顯而易見，接下來我們必須繼續強勢收尾，保持推進，繼續打出這樣的比賽風格，帶著肩上的壓力回來，準備好週二再出發。」

紅人明日休兵後，將迎來最後一個三場主場系列戰，對手是匹茲堡海盜，其中包含投手格林（Hunter Greene）與賽揚獎熱門斯肯斯（Paul Skenes）的正面對決；最後3場比賽則要作客分區龍頭密爾瓦基釀酒人，自2022年以來，辛辛那提未曾贏過對釀酒人的系列戰。

阿博特最後強調：「我覺得重要的是繼續專注於接下來的三場比賽，再來就是隨後的三場，我們現在對局勢確實有了更多掌控權，但我們仍需要贏球。我們必須贏下這兩個系列戰；上場打出表現，掌握自己的命運，我覺得我們就能坐在駕駛座上。」