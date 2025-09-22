運動雲

羅伯斯鬆口！佐佐木朗希若通過「評估考試」　有望進季後賽名單

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍右投佐佐木朗希近期在3A改以中繼角色調整，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（22）日受訪時談到其爭取季後賽名單的可能性，透露對他有一套評估標準，若他能順利通過評估考試就有機會。

佐佐木朗希目前在3A以中繼出發，上一戰（19日）主投1局無安打、1保送、2三振，目前的規劃是否讓他以「限定1局登板」為主？羅伯斯回應：「首先我們得觀察他是否能適應這種自己從未經歷過的角色，從上次登板到今天只有2天休息時間，因此今晚應該會以1局限定登板，不過季後賽本來就是難以預測的局面，到時還是得視情況而定。」

羅伯斯透露，決定佐佐木是否納入季後賽名單之前，會從他身上評估是否擁有這些要素：「球速、控球能力、是否能用指叉球製造揮空，還有他從牛棚出發，面對打者時的情緒管理與態度，這些都是評估重點。對他來說，這是生涯首度挑戰中繼角色，如果他能夠順利勝任，那麼他將有機會爭取季後賽名單。」

改由中繼登板的佐佐木，僅獲2天休息就要再度出賽，若未來持續以牛棚調整，羅伯斯坦言這對他將是嚴峻考驗：「最關鍵的是他是否願意接受這一點，是否做好為了進入季後賽名單而有全力以赴的準備，他的態度展現了人格特質與團隊精神，這會是他想作為優秀隊友的證明，接下來剩下看他在場上是否能把握機會，如果能適應中2日的輪調節奏，建立屬於自己的步調，那其實還是要回歸『投球』這件事本身，我相信他有能力，能否留下結果就看他自己了。」

佐佐木今日將迎本季在小聯盟最後一次登板，羅伯斯表示：「目前規劃是他將投1局，不確定是第幾局，但一定是1局，另一位右投史都華（Brock Stewart）也將登板1局，球隊會評估後再決定下周的安排與方向。」

如果佐佐木控球不穩、無法穩定找到好球帶，那他還有價值嗎？羅伯斯回應：「若無法找到好球帶，那確實會成為限制，不過如果他能找到好球帶，那他能為球隊帶來的價值就是無限的。你說的沒錯，這就是關鍵所在。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇佐佐木朗希羅伯斯

