還有機會拿下分區冠軍！萊斯延長賽轟滿貫砲　洋基7比1擊退金鶯

▲我們還有機會拿下分區冠軍！萊斯延長賽轟滿貫砲　洋基7比1擊退金鶯。（圖／路透）

▲我們還有機會拿下分區冠軍！萊斯延長賽轟滿貫砲　洋基7比1擊退金鶯。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基一壘手萊斯（Ben Rice）22日在延長賽第10局中轟出致勝滿貫全壘打，單場5分打點，率領球隊以7比1大勝金鶯，為例行賽最後一場客場比賽畫下完美句點；此役不僅讓洋基完成7勝3敗的客場之旅，也讓戰績提升至88勝68敗，距離美聯東區龍頭藍鳥僅差2場勝差。

比賽進入延長賽後，萊斯在第10局掃出本季第2支滿貫砲，擊球初速高達110.3英里，成為洋基自2022年唐納森（Josh Donaldson）對光芒之戰後的首發延長賽滿貫全壘打。

「打出致勝全壘打總是很有趣，」萊斯賽後笑著說：「我很興奮，球隊也很興奮，賽季已經進入尾聲，每一場比賽都非常重要，我們必須保持專注，持續踩住油門。」

總教練布恩（Aaron Boone）也對弟子表現讚譽有加：「我認為我們正在見證一位真正能坐鎮打線中央、兼具長打火力打者的崛起，他正在證明自己是聯盟裡相當難纏的打者。」

除了滿貫砲，萊斯單場還敲出4支安打，追平個人生涯紀錄，包含6局帶有打點的安打；他近兩週狀態火燙，打擊率高達.424，持續扛起球隊火力。

「只是想把三壘跑者送回來而已，」萊斯談到當下心境，「你只要試著抓到好球帶內偏高的球，把球打到空中。」

延長賽同一局，奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）也補上本季第31轟，助洋基單局灌進6分鎖定勝局；牛棚群表現同樣亮眼，班德爾（David Bednar）奪下勝投，而威廉斯（Devin Williams）則在31歲生日的登板中於第8局連續三振三名打者。

「棒球是一種講求氣勢的運動，」左投希爾（Tim Hill）說：「大家彼此互相激勵，觀察前一個投手的策略並加以應用，當團隊進入狀態時，對下一位投手絕對有幫助。」

洋基先發新秀施利特勒（Cam Schlittler）繳出5.1局好投，速球最快達100.3英里，並送出6次三振，僅失1分。

「我們能控制的只有眼前的事，但我對這支球隊很有信心，」施利特勒賽後說：「無論有沒有外卡輪空，我們都有機會把自己放在絕佳的位置，接下來的6場比賽，全隊都會全力以赴。」

布恩對其表現表示滿意：「我喜歡他投出100哩速球，也喜歡他經常能投在好球數領先，他的球質真的很好，只要能持續在好球帶裡，他就能非常成功。」

施利特勒也談到自己：「第5局控球有點小失誤，但整體來說絕對比上週好得多，」這場比賽對於此前9月狀態不穩的他是一大鼓舞。

洋基自8月6日以來打出全大聯盟最佳28勝14敗戰績，回到主場將迎戰白襪與金鶯，最快可能在週三就上演封王慶祝；「我們還有機會拿下分區冠軍，」萊斯最後表示：「接下來是幾場很重要的比賽。」

