道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇22日主場迎戰舊金山巨人，大谷翔平以第一棒兼指定打擊出賽，4打數敲出1安打，將本季最長紀錄推進至26場連續上壘；不過，道奇最終以1比3遭逆轉，分區封王的魔術數字依舊停在「3」。

本場比賽，道奇25歲右投手席漢（Emmet Sheehan）繳出代表作，主投7局僅被敲1支安打、無失分，飆出10次三振，展現壓制力；對於他的角色定位，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後鬆口，透露外卡系列賽有可能將他安排在牛棚待命，以應付關鍵時刻。

羅伯斯指出：「那當然是有可能的，雖然他沒有這方面的經驗，但我並不擔心；他下一場會在西雅圖以中4日的輪值登板。讓他在短時間間隔內投球，也是為了讓他提前適應季後賽的需求。」

道奇先發投手群深度充足，外卡系列賽將於10月1日開打，大谷翔平、山本由伸、以及史奈爾（Blake Snell）都被視為首要的先發人選；年輕的席漢則可能被靈活運用，從後援端強化牛棚厚度，彌補近期投手群暴露的不穩定性。