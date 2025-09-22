悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

運動雲

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊21日降臨台北大巨蛋，利特、神童、始源賽後帶來表演，不忘暖心為輸球的主場悍將喊話。始源說：「希望明年有機會從賽季開始就和富邦悍將一起加油，今天沒事，OK？富邦悍將加油。」

富邦悍將此戰兩分都靠全壘打拿下。利特回顧比賽時表示：「有點可惜的是，觀眾席才小小跳了一下應援，就出現全壘打。下次有機會的話，想再來開球，也想去應援席和啦啦隊一起應援。」神童立刻慫恿他當場跳一段，結果利特和始源連忙鞠躬道歉。

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

賽前開球還有一段小插曲，神童曝光幕後劇本。原本安排利特故意投偏，然後擔任主審的神童要判成好球，讓化身打者的始源向主審抗議，最後神童要跳〈Sorry Sorry〉。神童笑說這段劇本卻臨時「翻車」，因為利特意外投出好球，讓他一時不知所措，只好改成對利特比讚。

利特也笑說：「我下次想投出強力速球。」始源擔憂地說，「肩膀不行啦！」神童也馬上制止：「你已經快要50歲了。」利特笑說：「才沒有！我們還沒有滿40歲啦！聽說總教練跟我同齡嗎？」神童再開玩笑說：「總教練年紀比你小啦！」利特趕緊說，「沒有啦！」神童趕緊收尾，「希望利特長長久久很健康。」其實悍將總教練陳金鋒47歲，利特也才42歲。

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

L.S.S.一連獻唱〈Sorry Sorry〉、〈JOKE〉、〈Shut Down〉、〈Ceremony〉、〈Miracle〉，不少E.L.F到場大聲應援，讓L.S.S.相當驚艷。利特也藉機感謝購買11月SUPER JUNIOR大巨蛋演唱會門票的粉絲，還笑說：「今天就像是彩排一樣。」

先前東海與銀赫先到訪大巨蛋，東海曾向利特預告：「去大巨蛋會很瘋狂。」利特親身體驗後笑說：「現在真的覺得快要瘋了。」離場前，他也暖心喊話：「希望富邦悍將今年賽季順利結束，明年還有機會再聚！」

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊降臨台北大巨蛋。（圖／富邦悍將提供）

