台灣女將霸榜溜冰世錦賽前4　教練讚劉懿萱末段加速「漂亮帶隊」

▲劉懿萱在世界競速溜冰錦標賽女子馬拉松項目奪金，率領中華隊包辦前4名。（圖／翻攝自Facebook／中華台北滑輪溜冰協會）

文／中央社

在中國舉行的世界競速溜冰錦標賽，台灣選手今天在女子馬拉松項目一口氣包辦前4名，其中亞運國手劉懿萱摘金、施沛妤奪銀、李孟竹獲銅，李巧容則以第4名作收。

2025世界競速溜冰錦標賽今天進入最後一天賽程，台灣女將在馬拉松項目展現十足宰制力，在團隊策略發揮不錯情況下，一口氣包辦前4名、稱霸整個頒獎台，其中劉懿萱以1小時08分52秒844豪奪金牌，隊友施沛妤、李孟竹分別斬獲銀牌、銅牌，李巧容則拿到第4名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨隊教練王伯孚賽後接受中央社採訪時表示，劉懿萱之前在世錦賽就有拿過馬拉松金牌，因此有信心她能再度稱霸這個項目，只是沒想到台灣選手直接包辦前4名，「畢竟比賽當下狀況很多，這種東西都很不一定。」

王伯孚分享，賽前制定多名選手站成一排的策略，並輪流帶頭破風，而亞運國手劉懿萱則在最後1000至800公尺突然加快速度，一舉拉開領先距離，率領中華隊擺脫其他對手糾纏。她的表現獲得王伯孚盛讚，「這次狀況非常好，尤其後段真的帶得很漂亮。」

曾在杭州亞運斬獲金牌的劉懿萱，今年進入下半年賽程緊湊，7月下旬征戰亞錦賽後，緊接著8月又參加成都世界運動會，如今再度成為「世界冠軍」。王伯孚指出，劉懿萱在世運會主要參加短距離，這次世錦賽則兼項長距離，最辛苦的是調整自身狀態，「她真的很強。」

值得一提的是，中華隊首日就靠著郭立陽在成人男子200公尺奪金開出紅盤，隨著競速溜冰世錦賽落幕又在劉懿萱領軍下再添1面金牌，堪稱「有始有終」，本屆賽事中華隊總共拿到2金6銀5銅。