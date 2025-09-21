運動雲

>

奪2金卻遭拒參賽！李冠儀轟划船協會黑箱操作　運動部回應

▲▼李冠儀拿下雲林全運會女子輕量級單人雙槳金牌。 （圖／全運會提供）

▲台灣女將李冠儀在全運會奪下2金，如今卻爆料亞錦賽選拔疑似黑幕。（圖／全運會提供）

文／中央社

台灣划船女將李冠儀今天在社群媒體指控，中華民國划船協會在亞錦賽選拔出現黑幕。運動部回應，已要求協會提供完整紀錄說明，並強調選拔制度應公開透明。

划船女將李冠儀在114年全國運動會摘下2面金牌，她今天在社群媒體指出，今年7月亞運暨亞錦賽選拔以「公開量級」身分參賽，而依據選拔辦法應錄取3人，沒想到9月公布亞錦賽名單時，原先是輕量級選手的她，卻收到協會通知「不適合參加公開級賽事」，讓她質疑為什麼等到名單公布後才臨時否決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓李冠儀不解的是，輕量級原先應錄取4人，名單則有5名選手，公開量級單人雙槳明訂為3人，自己卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，甚至在9月20日公告亞錦賽報名項目的名單，輕量級選手也能報名公開組別候補，「意思是公開級和輕量級根本不需要區分？」

運動部透過聲明表示，經向划船協會瞭解，選拔過程中，因划船選手為代表各縣市備戰全國運動會，多數配合母隊移訓，使亞錦賽培訓隊外籍教練無法完整地實施選手交叉配艇選拔，且為利於亞錦賽爭取划船亞運參賽資格，因此協會予以教練權責，自行遴選選手進行亞錦賽組訓。

▲▼「立法院女子運動外交促進會簽署」記者會-李洋。（圖／記者周宸亘攝）

▲運動部回應划船協會選拔爭議，強調制度應公開透明，確保選手權益。（圖／記者周宸亘攝）

不過運動部表示，划船協會予以教練「自行遴選組訓」有精進空間，將請協會及選手說明，促進雙方充分溝通，並強調已要求協會瞭解亞錦賽報名相關應變機制，持續監督完善流程，確保類似情況不再發生。

運動部強調，「所有運動員的努力應獲得公平、公正的對待，保障選手能在健全的制度下專心訓練與比賽。」

關鍵字： 划船亞錦賽李冠儀中華民國劃船協會運動部

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大谷翔平輕鬆轟走160公里速球！　球迷：他的反方向擊球是藝術

大谷翔平輕鬆轟走160公里速球！　球迷：他的反方向擊球是藝術

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

熱門新聞

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

2鄧愷威再次三振大谷翔平

3道奇逆轉巨人分區封王M3

4美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車

5響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

最新新聞

1拿林哲瑄球棒開轟不可思議　陳真淚崩

2魔鷹歸隊首次猛打秀台鋼4比2獲勝

3林哲瑄9局退場球迷歡送　陳真開轟爆哭擁抱催淚瞬間

4台灣女將霸榜溜冰世錦賽馬拉松前4

5李冠儀轟划船協會黑箱操作　運動部回應

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

威能帝連13場優質先發！　古久保讚：全年守護我們

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

李洋首度公開打籃球　自評60分：被慫恿投三分都沒進

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366