奪2金卻遭拒參賽！李冠儀轟划船協會黑箱操作　運動部回應

▲台灣女將李冠儀在全運會奪下2金，如今卻爆料亞錦賽選拔疑似黑幕。（圖／全運會提供）

文／中央社

台灣划船女將李冠儀今天在社群媒體指控，中華民國划船協會在亞錦賽選拔出現黑幕。運動部回應，已要求協會提供完整紀錄說明，並強調選拔制度應公開透明。

划船女將李冠儀在114年全國運動會摘下2面金牌，她今天在社群媒體指出，今年7月亞運暨亞錦賽選拔以「公開量級」身分參賽，而依據選拔辦法應錄取3人，沒想到9月公布亞錦賽名單時，原先是輕量級選手的她，卻收到協會通知「不適合參加公開級賽事」，讓她質疑為什麼等到名單公布後才臨時否決。

更讓李冠儀不解的是，輕量級原先應錄取4人，名單則有5名選手，公開量級單人雙槳明訂為3人，自己卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，甚至在9月20日公告亞錦賽報名項目的名單，輕量級選手也能報名公開組別候補，「意思是公開級和輕量級根本不需要區分？」

運動部透過聲明表示，經向划船協會瞭解，選拔過程中，因划船選手為代表各縣市備戰全國運動會，多數配合母隊移訓，使亞錦賽培訓隊外籍教練無法完整地實施選手交叉配艇選拔，且為利於亞錦賽爭取划船亞運參賽資格，因此協會予以教練權責，自行遴選選手進行亞錦賽組訓。

▲運動部回應划船協會選拔爭議，強調制度應公開透明，確保選手權益。（圖／記者周宸亘攝）

不過運動部表示，划船協會予以教練「自行遴選組訓」有精進空間，將請協會及選手說明，促進雙方充分溝通，並強調已要求協會瞭解亞錦賽報名相關應變機制，持續監督完善流程，確保類似情況不再發生。

運動部強調，「所有運動員的努力應獲得公平、公正的對待，保障選手能在健全的制度下專心訓練與比賽。」