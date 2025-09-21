葛拉斯諾從小看克蕭長大　奪勝致敬「和他成為隊友像做夢一樣」

▲葛拉斯諾。（圖／路透）

洛杉磯道奇右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今（21）日先發出戰舊金山巨人，雖然在首局遭遇亂流失掉4分，但隨即穩住陣腳，終場投5局被敲7安、失4分，成功拿下本季第4勝，自9月初面對科羅拉多洛磯以來，他連續3場先發都奪勝，替季後賽磨出鋒芒，賽後他也談到日前宣布季末退休的傳奇隊友克蕭。

葛拉斯諾對於自己的內容不甚滿意：「今天的比賽很難找到感覺。」他在首局就連挨2安再加1次保送，形成1出局滿壘局面，接著又被巨人大物新秀艾德里奇（Bryce Eldridge）敲出左外野方向的清壘二壘安打，成為對方大聯盟首安，也讓道奇隊陷入落後，隨後又因控球不穩投出保送丟掉第4分。

不過2局之後他成功修正，後續局數皆投出無失分的內容：「整體還是有點卡，雖然出手點總算穩定些，但其實也說不上哪裡特別有感，只是專注在把自己投到極限，中後段有找回節奏，但整體仍覺得有些怪異。」

所幸道奇打線隨後有所回應，並在5局下靠艾德曼（Tommy Edman）的陽春砲超前比數，讓葛拉斯諾下場時取得領先，最終順利奪勝，他笑著說：「至少球隊贏球了，這點很好。」

▲克蕭是葛拉斯諾的偶像。（圖／路透）

近日道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）宣布本季結束後退休，來自洛杉磯的葛拉斯諾也透露，克蕭對他來說不只是傳奇，更是從小看到大的偶像：「我從小就看他比賽，他一直是我最喜歡的選手之一，現在我可以在道奇主場比賽，和他成為隊友，這真的像做夢一樣。」

他接著說：「也許要等一切結束之後，我才會完全意識到這份特別，但他是個了不起的隊友，無論是對工作的投入態度，還是18年來始終如一的專注表現，都深深啟發我。」

「他不只是好投手，更厲害的是他的競爭意識與那種想贏的心，從入隊第1天開始，他就這麼全力以赴，18年來始終沒變。」葛拉斯諾說：「每天、每個球季，他都以全力以赴的態度投入比賽，這一點真的令人敬佩。」

他也談到自己有參加克蕭的宣布引退記者會，「看到他在媒體室與隊友談笑、最後感動落淚，那真是特別的時刻，能親眼見證，感受到這對他與球隊都多麼重要，對我而言也非常激勵。」