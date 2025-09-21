▲呂祥瑞場內轟、洪梓翔投打俱佳 三光國中6比4戰勝七賢。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組今（21）日在青埔球場火熱開打，三光國中與七賢國中上演了一場攻守拉鋸的比賽；三光靠著開路先鋒呂祥瑞首局的場內全壘打先馳得點，搭配關鍵時刻的適時安打，最終以6比4擊退七賢，拿下這場精彩的勝利。

開局三光國中展現強烈企圖心；1局下半開路先鋒呂祥瑞擊出場內全壘打，帶動全隊氣勢，三光率先以1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2局下半，三光國中靠著連續安打與保送串聯，呂昊適時推進帶回兩分，將比分擴大為3比0；然而，七賢國中並未氣餒，第3局羅培恩敲出安打帶回一分，縮小差距至1比3。

4局上半，七賢國中展開強勢反攻，曹爾宸三壘安打、楊承浩適時安打與暴投助攻，一口氣追回兩分，雙方形成3比3平手局面；不過三光國中隨即在4局下半藉由田君瀚的高飛犧牲打再度超前，比分來到4比3。

比賽進入後半段，三光國中展現穩定攻勢。5局下半投打合一的洪梓翔補上一支關鍵安打送回一分，隨後呂祥瑞再補刀敲安，將比數擴大至6比3，為勝利奠定基礎。

6局上半，七賢國中杜邱鐳擊出帶有一分打點的二壘安打，將比分追至4比6；可惜後續攻勢輪番受阻，無法再度突破三光守備，最終他們以兩分之差吞敗。