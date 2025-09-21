大谷翔平輕鬆轟走160公里速球！　球迷：他的反方向擊球是藝術

It's SHO TIME ‼️



There goes No. 53 for Shohei Ohtani ???? pic.twitter.com/aC0gPSIdKm — MLB (@MLB) September 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平再度帶來震撼演出！台灣時間21日對巨人之戰，他在6局下鎖定一顆外角高、時速160公里的直球，反方向掃出本季第53號全壘打，連兩戰開轟，正式追平費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王，引來球迷讚嘆，「大谷的反方向擊球就是藝術啊！」

▲大谷翔平轟出本季第53號全壘打，反方向輕鬆掃走160公里速球。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這發陽春砲擊球初速高達107.4英里（約173公里）、飛行距離403英尺（約123公尺）、擊球角度33度，大谷揮棒瞬間就篤定去向，全場掀起轟動。值得一提的是，這也是他最近5場比賽的第4轟，火力全面進入「量產模式」。

賽後在日本網路社群上也炸開，球迷驚呼道，「輕鬆轟走160公里速球」、「全壘打王穩了」、「現在開始進入量產模式了」、「竟然是100英里速球，看起來他打得太輕鬆了」、「今年應該能超越去年的全壘打數」，更有人讚嘆，「大谷的反方向擊球就是藝術啊」。

靠著大谷的關鍵「保險砲」，道奇最終以7比5力退巨人，收下4連勝。他單季得分累積至141分，持續逼近2000年巴格威爾（Jeff Bagwell）創下的152分大關。距離去年個人締造的54轟紀錄則只差1支，大谷本季不僅有望再突破自我，也極有機會以壓倒性氣勢，鎖定國聯全壘打王寶座。

▲大谷火力全開，最近5場比賽已經掃出4轟。（圖／達志影像／美聯社）。