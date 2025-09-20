王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

▲范國宸、林哲瑄安慰王念好 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將2023年首輪指名王念好，20日在台北大巨蛋擊出本季首轟，繞壘後忍不住落淚，一路哭回休息室。這一轟對他而言不僅是比分上的保險分，更是壓力釋放的象徵。賽後受訪，他坦言過去成績不理想讓自己倍感壓力，這一棒彷彿是長期壓抑情緒的釋放。

賽後受訪，王念好坦言這一轟意義非凡，「打出去的時候真的很激動，因為之前的成績大家也都看過吧，比起去年差距很大。每天都告訴自己要準備好，上場就盡全力去做，就算做不好，至少能幫助球隊。」

然而比賽前段守備出現失誤，讓他一度懷疑自己是否準備不足，「當下會很慌，但馬上告訴自己，球還是會來，要處理好下一顆球。」

談到這一轟，王念好回憶細節，「第一顆好球被我打到，當下很懊惱；第二顆裁判撿了，後來就告訴自己放開來打。」其實打出去當下還不確定，他直言，「因為大巨蛋不好打出去，但球一直飛，我心裡想說『來了，終於來了』。」

當球飛出牆外，王念好繞壘振臂怒吼，情緒再也忍不住潰堤，他坦言自己都會看社群網站一些評論，難免受到影響，「就是每天每天都有人在期待我，有很多人支持我，但也有很多人不支持我。」

他苦笑稱，「就是有時候就會白目、自己去看，就會無形中給自己一點壓力，一直想要證明我自己。」

昨天轉播畫面拍到林哲瑄「摸頭殺」鼓勵，王念好透露，其實不只是哲瑄學長，自己也常去問其他學長，「像這樣的狀況他們以前有沒有遇過，他們都會分享怎麼調整。哲瑄、國宸，還有鮑伊教練，都給我很多幫助。」

范國宸以及打擊教練鮑伊在他開轟後，特別上前擁抱，王念好感謝國宸學長在打擊上適時提醒，「不要想太多，動作自然就好」。至於鮑伊，他笑說，「算是給我很多情緒價值，常跟我說不要放棄，總有一天會打出屬於自己的表現。」