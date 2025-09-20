運動雲

>

王念好首轟宣洩壓力　一路哭回休息室：真的很想證明自己

▲▼ 范國宸、林哲瑄安慰王念好 。（圖／富邦悍將提供）

▲范國宸、林哲瑄安慰王念好 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將2023年首輪指名王念好，20日在台北大巨蛋擊出本季首轟，繞壘後忍不住落淚，一路哭回休息室。這一轟對他而言不僅是比分上的保險分，更是壓力釋放的象徵。賽後受訪，他坦言過去成績不理想讓自己倍感壓力，這一棒彷彿是長期壓抑情緒的釋放。

賽後受訪，王念好坦言這一轟意義非凡，「打出去的時候真的很激動，因為之前的成績大家也都看過吧，比起去年差距很大。每天都告訴自己要準備好，上場就盡全力去做，就算做不好，至少能幫助球隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而比賽前段守備出現失誤，讓他一度懷疑自己是否準備不足，「當下會很慌，但馬上告訴自己，球還是會來，要處理好下一顆球。」

談到這一轟，王念好回憶細節，「第一顆好球被我打到，當下很懊惱；第二顆裁判撿了，後來就告訴自己放開來打。」其實打出去當下還不確定，他直言，「因為大巨蛋不好打出去，但球一直飛，我心裡想說『來了，終於來了』。」

當球飛出牆外，王念好繞壘振臂怒吼，情緒再也忍不住潰堤，他坦言自己都會看社群網站一些評論，難免受到影響，「就是每天每天都有人在期待我，有很多人支持我，但也有很多人不支持我。」

他苦笑稱，「就是有時候就會白目、自己去看，就會無形中給自己一點壓力，一直想要證明我自己。」

昨天轉播畫面拍到林哲瑄「摸頭殺」鼓勵，王念好透露，其實不只是哲瑄學長，自己也常去問其他學長，「像這樣的狀況他們以前有沒有遇過，他們都會分享怎麼調整。哲瑄、國宸，還有鮑伊教練，都給我很多幫助。」

范國宸以及打擊教練鮑伊在他開轟後，特別上前擁抱，王念好感謝國宸學長在打擊上適時提醒，「不要想太多，動作自然就好」。至於鮑伊，他笑說，「算是給我很多情緒價值，常跟我說不要放棄，總有一天會打出屬於自己的表現。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

陳金鋒宣布林哲瑄今先發一棒中外野！生涯801場出賽

陳金鋒宣布林哲瑄今先發一棒中外野！生涯801場出賽

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

熱門新聞

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！

2響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

3男子棒球世界排名更新！台灣穩居第2

4打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

5大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

最新新聞

1吉力吉撈20轟達陣！味全龍8比1大勝兄弟

2胡金龍引退儀式動情落淚

3魔力藍邀王念好跳舞　賽後狂誇對方

4戰神跨聯盟對決　不敵PLG獵鷹

5王念好首轟哭回休息室：很想證明自己

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366