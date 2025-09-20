運動雲

>

吳念庭空降打擊王！剩12場拚到底　盼顛覆外界對旅外印象

▲▼ 吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲吳念庭 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹內野手吳念庭昨（19日）先發鎮守三壘、擔任第3棒，3打數敲出1安並選到1次四壞球，跑回1分。累積打席數正式達到規定門檻，憑藉3成28打擊率，空降中職打擊王寶座。

對於登頂打擊王，吳念庭直言帶著平常心面對，「沒有特別去想，補足打席後，難免會有想法，但最重要是每天健康出賽，把成績穩穩拿下來，剩12場就拚下去。」

雖然承認會注意到排行榜的變化，但吳念庭強調不會過度執著，「會是你的就是你的，不是你的就隨緣。打擊王不是每個人都能爭取的，也是要一年保持健康才能有機會。」

回顧去年，他直言不能算完整球季，更像是花半年的時間去適應中職環境，「要有完整春訓，累積足夠練習量，才有辦法應付一整年的比賽。」他理解外界常對旅外回歸的球員期待值較高，但也希望大家能多點耐心，「不是一回來就能馬上打得很好，每個人都需要時間去調整。」

「今年有幸打滿完整球季，表現也比較穩定，希望能藉此改變大家的印象。」吳念庭說，他仍期待外界能對旅外歸國的球員給予更多理解與空間，「雖然不容易，但我們一樣有能力打出好成績。」

除了個人成績，吳念庭也關心團隊表現。談到先前與王柏融召集學習一同圍圈圈會議，他認為溝通收穫不小，「有些內斂的學弟也開始願意開口，看到不一樣的一面。反而輕鬆心態帶來好結果。」

目前台鋼下半季戰績23勝23敗，勝率回到五成，他強調，「剩下12場就是一場一場拚，特別是對樂天的直接對決，勝負會很關鍵。」

