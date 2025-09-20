陳金鋒宣布林哲瑄今先發一棒中外野！生涯801場出賽

▲林哲瑄、陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄今（20日）迎來引退賽前的重頭戲，總教練陳金鋒宣布將安排他先發，鎮守一棒、中外野。被問及是否會讓林哲瑄打完整場比賽時，陳金鋒俏皮笑回：「不能告訴你。」隨後補充，「照狀況走，看他身體狀況。」

林哲瑄昨役在6局上代打，完成生涯第800場出賽。當時桃園球迷全場響起熱烈掌聲，樂天先發威能帝僅用3球讓他擊出中外野飛球遭接殺，但隨後他回到最熟悉的位置中外野。他最終打兩打席，分別是飛球與滾地球出局。

賽前，樂天球團特地準備引退禮「釣蝦竿」致意，場面溫馨。林哲瑄賽後也在社群發文，感謝樂天球團與球迷，「今天賽前的致意儀式簡單卻隆重，謝謝沈副領隊、子鵬準備的禮物，也謝謝球迷們提早為我唱生日快樂歌。」

他感性表示，桃園球場對自己有特別意義，「回到中職的第一場比賽就在這裡，今天又在這裡完成800場出賽，我一直很享受這裡的氣氛，在守備時也會跟著應援節奏起舞，會非常懷念這一切。」

富邦悍將今天在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，陳金鋒賽前透露，林哲瑄昨天後面上場，就先讓他熟悉一下投手，今天先發中外野、擔任第1棒。這將是他生涯第801場出賽。