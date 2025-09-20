▲二年級挑大樑！長安國中9比0完封化仁 總教練大讚：打擊超乎想像。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）



記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組20日在青埔棒球場火熱開打，由長安國中對決化仁國中；長安國中首局就靠著安打與對手失誤，迅速攻下4分奠定勝基，最終就以9比0完封勝出，總教練賽後愉悅表示，這支以二年級為主的陣容，打線火力與投手表現都超乎預期，展現了驚喜的能量。

比賽一開始，長安國中便展現兇猛火力；王永竣安打、蘇敬恩保送後，林晉澤的觸擊迫使投手發生失誤，形成滿壘局面，緊接著艾太郎掃出關鍵二壘安打，一棒清壘打下3分，下一棒簡舶丞再補上一支安打送回1分，長安首局便取得4比0領先。

化仁國中在1下雖靠保送上壘，但未能把握得分機會；2局下長安換上簡舶丞接手投球，他成功化解失分隱憂，壓制對手火力。

3、4兩局，長安打線雖有零星保送，但未能擴大差距；化仁則僅零星安打，始終無法突破長安投手群的封鎖。

比賽進入5上，長安再度展開猛攻。王永竣、蘇敬恩連續上壘後，林晉澤選得保送擠成滿壘。隨後艾太郎把握守備失誤送回1分，李權恩再補上二壘安打掃回分數，助隊將比數拉大至8比0；邱俊嘉滾地球進壘也帶有打點，長安單局灌進5分，奠定勝局。

5局下化仁最後反攻，雖靠林秉澄安打與保送攻佔得點圈，但仍無法突破，最終長安9比0完封勝出。

「我們這個盃賽都是以二年級為主，因為三年級卡到畢業旅行。我也跟二年級的球員講，不要怕人家是學長，就把平常練習的打擊、守備表現出來，結果好壞由教練承擔，」長安國中總教練賽後說道。

此外，總教練也提到打線超乎預期，「前三場比賽，我覺得打擊表現都超出想像，每一場分數都打很多；今天是王永竣升二年級的第一次先發投球，原本只是想測試一下能力，結果表現意外很好。」

最後主帥也對這些小將給予滿滿期許，「這次盃賽三場結果都不錯，也讓一年級的學弟知道國中比賽強度不一樣；像捕手李權恩（U12主力）、林晉澤（威廉波特主力），到了國中距離更遠，但他們表現依舊很好，雖然才剛跟球隊合練沒多久，但實力真的很強，我們會慢慢帶他們出來，相信他們未來一定是非常優秀的球員。」

▲長安國中簡舶丞（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中陳皇聿（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中艾太郎（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中王永竣（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）