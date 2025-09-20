運動雲

>

二年級挑大樑！長安國中9比0完封化仁　總教練大讚：打擊超乎想像

▲（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲二年級挑大樑！長安國中9比0完封化仁　總教練大讚：打擊超乎想像。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

記者胡冠辰／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青少棒組20日在青埔棒球場火熱開打，由長安國中對決化仁國中；長安國中首局就靠著安打與對手失誤，迅速攻下4分奠定勝基，最終就以9比0完封勝出，總教練賽後愉悅表示，這支以二年級為主的陣容，打線火力與投手表現都超乎預期，展現了驚喜的能量。

比賽一開始，長安國中便展現兇猛火力；王永竣安打、蘇敬恩保送後，林晉澤的觸擊迫使投手發生失誤，形成滿壘局面，緊接著艾太郎掃出關鍵二壘安打，一棒清壘打下3分，下一棒簡舶丞再補上一支安打送回1分，長安首局便取得4比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

化仁國中在1下雖靠保送上壘，但未能把握得分機會；2局下長安換上簡舶丞接手投球，他成功化解失分隱憂，壓制對手火力。

3、4兩局，長安打線雖有零星保送，但未能擴大差距；化仁則僅零星安打，始終無法突破長安投手群的封鎖。

比賽進入5上，長安再度展開猛攻。王永竣、蘇敬恩連續上壘後，林晉澤選得保送擠成滿壘。隨後艾太郎把握守備失誤送回1分，李權恩再補上二壘安打掃回分數，助隊將比數拉大至8比0；邱俊嘉滾地球進壘也帶有打點，長安單局灌進5分，奠定勝局。

5局下化仁最後反攻，雖靠林秉澄安打與保送攻佔得點圈，但仍無法突破，最終長安9比0完封勝出。

「我們這個盃賽都是以二年級為主，因為三年級卡到畢業旅行。我也跟二年級的球員講，不要怕人家是學長，就把平常練習的打擊、守備表現出來，結果好壞由教練承擔，」長安國中總教練賽後說道。

此外，總教練也提到打線超乎預期，「前三場比賽，我覺得打擊表現都超出想像，每一場分數都打很多；今天是王永竣升二年級的第一次先發投球，原本只是想測試一下能力，結果表現意外很好。」

最後主帥也對這些小將給予滿滿期許，「這次盃賽三場結果都不錯，也讓一年級的學弟知道國中比賽強度不一樣；像捕手李權恩（U12主力）、林晉澤（威廉波特主力），到了國中距離更遠，但他們表現依舊很好，雖然才剛跟球隊合練沒多久，但實力真的很強，我們會慢慢帶他們出來，相信他們未來一定是非常優秀的球員。」

▲（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中簡舶丞（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中陳皇聿（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中艾太郎（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

▲長安國中王永竣（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）。）

關鍵字： 桃園盃化仁國中長安國中

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

熱門新聞

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！

2男子棒球世界排名更新！台灣穩居第2

3打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

最新新聞

1吳念庭空降打擊王　盼顛覆旅外印象

2簡浩引退哭了　淚謝GM韓駿鎧

3統一獅獻6徽章與《胡金龍傳》致敬

4韓國培林李載昇夯超遠轟又建功

5真的要下課嗎？洪總認為林哲瑄還能打

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366