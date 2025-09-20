孫易磊火腿一軍合流　日媒曝22日對羅德有望先發

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

記者王真魚／綜合報導

在古林睿煬升上一軍之後，日本北海道火腿另一名「台灣至寶」孫易磊也和一軍合流，根據日媒報導，他預計將在22日對羅德的比賽先發登板。

孫易磊今年5月升格為支配下正式球員，隨即登上一軍擔任中繼，累積7場出賽，繳出4次中繼成功與1次救援成功，防禦率僅2.57，表現相當亮眼。

他在6月10日被下放二軍，8月11日回到一軍獲得先發機會，對軟銀先發3.1局失2分，隨後又回到二軍。本季至今在一軍合計出賽8場，成績0勝1敗，留下4次中繼成功、1次救援成功，防禦率3.48。

回到二軍後，孫易磊持續展現壓制力，9月12日更與樂天左投王彥程同場先發，上演「台灣內戰」。當時孫易磊繳出8局無失分、飆7K；王彥程則投8局僅失1分，兩位台灣投手正面對決成為焦點。

孫易磊本季二軍整體出賽15場、其中12場先發，累積66.1局投球，繳出防禦率1.76，戰績3勝1敗。

日本火腿持續為爭冠衝刺，全隊投手群19日在主場練習，展現備戰決心。根據日媒報導，孫易磊同日正式隨一軍合流，有望於22日對羅德之戰先發。他表示，「只要能把自己能做到的發揮出來，就要努力到最後，全力戰鬥下去。」