運動雲

>

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟與統一獅今（19日）在台北大巨蛋上演關鍵「天王山」系列戰最終戰，雙方王牌羅戈與奧德銳聯手繳出精采投手戰，現場超過2萬名觀眾屏息以待；最終兄弟在9局下靠著詹子賢擊出內野滾地造成對方失誤，以1比0險勝統一，拿下關鍵勝利。

▲兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利。（圖／中信兄弟提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽後總教練平野惠一談到最後一局的關鍵調度，表示在陳俊秀上壘後決定由張仁瑋代跑，是一個合乎情勢的判斷：「在那個情境下換代跑，其實是理所當然的事情，確實也達到製造對手傳球匆促的效果。」

對於比賽直到9局下才分出勝負，平野認為身為總教練，必須時刻預測各種可能的狀況，並準備不同的對應方案：「常常要先從最壞的結果開始想，再依照不同場面去思考該怎麼做；比賽不可能照著劇本走，所以要隨時準備，」他坦言，即便最後靠對手失誤拿下勝利，也已經準備好若進入突破僵局制該如何調度。

外界關注中心打線近期火力不若以往，平野坦言對手投手實力確實強勁，不容易突破，此外他也透露，陳俊秀、許基宏等主力其實都帶傷上陣：「他們帶著傷痛仍堅持打到最後，真的已經盡全力。」

至於先發投手羅戈主投7局狂飆10次三振、無失分，退場時獲得滿場球迷掌聲，平野不吝讚美愛將的表現：「除了非常出色之外，沒有其他可以形容的；他從開幕戰至今一直穩定在先發輪值裡，所以那個時候在他下場之後，7局下是真的是非常希望可以拿1分給他讓他有勝投。」

關鍵字： 中信兄弟平野惠一

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

威能帝連13場優質先發！古久保讚：全年守護我們

威能帝連13場優質先發！古久保讚：全年守護我們

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

鄭容和現身台北101　秀新學的中文：笑死！

熱門新聞

悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將70敗隊史　全年墊底鎖定明年狀元

2孔念恩敲首轟笑不出來　哽咽難過墊底

3中信兄弟詹子賢一棒向統一說再見！

4羅戈飆10K　賽後成「落湯雞」

5平野惠一談兄弟驚險勝利

最新新聞

1羅戈飆10K　賽後成「落湯雞」

2平野惠一談兄弟驚險勝利

3味全龍6比3擊退台鋼雄鷹

4威能帝超鬼！古久保讚：全年守護我們

5孔念恩敲首轟笑不出來　哽咽難過墊底

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366