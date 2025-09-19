記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟與統一獅今（19日）在台北大巨蛋上演關鍵「天王山」系列戰最終戰，雙方王牌羅戈與奧德銳聯手繳出精采投手戰，現場超過2萬名觀眾屏息以待；最終兄弟在9局下靠著詹子賢擊出內野滾地造成對方失誤，以1比0險勝統一，拿下關鍵勝利。

▲兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見 平野談驚險勝利。（圖／中信兄弟提供）



賽後總教練平野惠一談到最後一局的關鍵調度，表示在陳俊秀上壘後決定由張仁瑋代跑，是一個合乎情勢的判斷：「在那個情境下換代跑，其實是理所當然的事情，確實也達到製造對手傳球匆促的效果。」

對於比賽直到9局下才分出勝負，平野認為身為總教練，必須時刻預測各種可能的狀況，並準備不同的對應方案：「常常要先從最壞的結果開始想，再依照不同場面去思考該怎麼做；比賽不可能照著劇本走，所以要隨時準備，」他坦言，即便最後靠對手失誤拿下勝利，也已經準備好若進入突破僵局制該如何調度。

外界關注中心打線近期火力不若以往，平野坦言對手投手實力確實強勁，不容易突破，此外他也透露，陳俊秀、許基宏等主力其實都帶傷上陣：「他們帶著傷痛仍堅持打到最後，真的已經盡全力。」

至於先發投手羅戈主投7局狂飆10次三振、無失分，退場時獲得滿場球迷掌聲，平野不吝讚美愛將的表現：「除了非常出色之外，沒有其他可以形容的；他從開幕戰至今一直穩定在先發輪值裡，所以那個時候在他下場之後，7局下是真的是非常希望可以拿1分給他讓他有勝投。」