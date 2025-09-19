孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

▲孔念恩 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將外野手孔念恩今（9/19）在桃園對樂天桃猿之戰敲出生涯首支全壘打，苦主正是他在高苑工商的老同學邱駿威。難得的里程碑，卻難掩球隊再度墊底的沈重氛圍；賽後孔念恩沒有太多喜悅，甚至一度哽咽地說，「看到每年都這樣……嘖，哎......想辦法吧，一步一步來，明年再重新來過。」

2021年季中選秀、第四輪獲得富邦悍將指名，孔念恩直到今天才擊出首轟，他表示，其實最近自己的打擊狀況並不理想，「就盡量把球打紮實。」

談到首轟那一刻，孔念恩回憶球的軌跡「飛很高」，原本以為只是普通飛球，「當下打到以為是死球，可能被風吹出去，就這樣飛出去。」

這一轟出現在與老同學的對決，更添話題。被問到對邱駿威的熟悉度，孔念恩說，因為是同學，知道對方他丟快的比較多，「直球、卡特，大概是這樣。」

有想過首轟要等這麼久嗎？孔念恩搖頭表示，自己從不把「全壘打」當目標：「其實也沒特別在意，能上壘就上壘，就是想辦法上壘，沒有特別去追求全壘打。」

繞壘回到本壘時，孔念恩的情緒其實矛盾交織，「有，想到（首轟），就很開心跑回來。」但下一秒也補上一句，「但當下其實真的沒什麼感覺，只是跑回來，可能（因為）輸吧。」

值得一提的是，資深學長林哲瑄還親自把紀念球交到他手中，替學弟留住這顆職業生涯的第一轟。

面對球隊本季確定全年墊底、已經預約明年的狀元籤，孔念恩難掩失落，一度哽咽，「看到每年都這樣……唉。想辦法吧，一步一步來，明年再重新來過。」