運動雲

>

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

▲孔念恩 。（圖／富邦悍將提供）

▲孔念恩 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將外野手孔念恩今（9/19）在桃園對樂天桃猿之戰敲出生涯首支全壘打，苦主正是他在高苑工商的老同學邱駿威。難得的里程碑，卻難掩球隊再度墊底的沈重氛圍；賽後孔念恩沒有太多喜悅，甚至一度哽咽地說，「看到每年都這樣……嘖，哎......想辦法吧，一步一步來，明年再重新來過。」

2021年季中選秀、第四輪獲得富邦悍將指名，孔念恩直到今天才擊出首轟，他表示，其實最近自己的打擊狀況並不理想，「就盡量把球打紮實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到首轟那一刻，孔念恩回憶球的軌跡「飛很高」，原本以為只是普通飛球，「當下打到以為是死球，可能被風吹出去，就這樣飛出去。」

這一轟出現在與老同學的對決，更添話題。被問到對邱駿威的熟悉度，孔念恩說，因為是同學，知道對方他丟快的比較多，「直球、卡特，大概是這樣。」

有想過首轟要等這麼久嗎？孔念恩搖頭表示，自己從不把「全壘打」當目標：「其實也沒特別在意，能上壘就上壘，就是想辦法上壘，沒有特別去追求全壘打。」

繞壘回到本壘時，孔念恩的情緒其實矛盾交織，「有，想到（首轟），就很開心跑回來。」但下一秒也補上一句，「但當下其實真的沒什麼感覺，只是跑回來，可能（因為）輸吧。」

值得一提的是，資深學長林哲瑄還親自把紀念球交到他手中，替學弟留住這顆職業生涯的第一轟。

面對球隊本季確定全年墊底、已經預約明年的狀元籤，孔念恩難掩失落，一度哽咽，「看到每年都這樣……唉。想辦法吧，一步一步來，明年再重新來過。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

威能帝連13場優質先發！古久保讚：全年守護我們

威能帝連13場優質先發！古久保讚：全年守護我們

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

鄭容和現身台北101　秀新學的中文：笑死！

熱門新聞

悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悍將70敗隊史　全年墊底鎖定明年狀元

2孔念恩敲首轟笑不出來　哽咽難過墊底

3中信兄弟詹子賢一棒向統一說再見！

4羅戈飆10K　賽後成「落湯雞」

5平野惠一談兄弟驚險勝利

最新新聞

1羅戈飆10K　賽後成「落湯雞」

2平野惠一談兄弟驚險勝利

3味全龍6比3擊退台鋼雄鷹

4威能帝超鬼！古久保讚：全年守護我們

5孔念恩敲首轟笑不出來　哽咽難過墊底

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366