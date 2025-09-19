運動雲

我們都叫他Kid！胡金龍談克蕭退休：頂級球路、不服輸的鬥志

▲統一獅胡金龍代打建功。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅胡金龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／台北報導

洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）19日上午正式宣布退休，結束自2008年以來，長達18年的大聯盟生涯；曾於2007至2010年間效力道奇，與克蕭同隊的胡金龍，也特別談起這位昔日隊友，回憶兩人從大聯盟起步到如今的點滴。

「那時候他剛進來很年輕，我們都叫他Kid，」胡金龍笑說，當時道奇陣中對年僅19歲的克蕭另有暱稱，「有些人叫他Kersh，但更老一輩球員會喊他Kid、little kid。」

回憶2008年克蕭在熱身賽登板時，胡金龍還在場上親眼見證，「第一次看他對紅襪熱身賽，三球解決「老爹」歐提茲（David Ortiz），Ortiz完全沒有出棒。」

接著胡金龍也談到克蕭的用球分析，「他的直球、變速、曲球都能控在好球帶，下半身協調性做得很好，所以能投這麼久，」胡金龍指出，克蕭最具代表性的曲球「真的是頂級」，常常看起來是壞球，但最後掉進好球帶，打者幾乎沒有擊球點。

胡金龍後來轉戰大都會時，還曾在大聯盟打席面對過克蕭，「我那次以為他會對我投直球，結果全部變化球，認了，」他笑著自嘲自己也是柯蕭3000次三振紀錄的「小貢獻者」，「沒有我的話，他可能還停在2999K吧。」

談到私下的柯蕭，胡金龍也直言：「他私底下很nice、很謙虛，訓練又非常認真，」不過一旦踏上投手丘，個性就截然不同，「場上就是很兇悍、不服輸，他想贏的態度非常強烈。」

胡金龍坦言，早在新人時期就能看出克蕭具備成為偉大投手的特質：「大家都覺得他的成就一定會很好，就看他能不能維持健康，現在走到這一步，辛苦他了，因為在這個階段要做退休決定並不容易。」

胡金龍最後也提到，2010年道奇曾來台比賽，克蕭當時也隨隊訪台，「不過因為球迷太多了，我們都待在飯店，沒能帶他出去玩，」他還笑說，當時與克蕭同行的「大咖」還有拉米瑞茲（Manny Ramirez）。

▲道奇克蕭19日宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇克蕭19日宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇克蕭19日宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 統一獅中華職棒胡金龍洛杉磯道奇克蕭

