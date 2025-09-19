桃園盃／前韓職投手傳承經驗　韓國小將奪勝：台灣球員很有禮貌

▲韓國京畿道投手金善佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃19日少棒組賽事，韓國京畿道以10比7擊敗北市社子國小，金善佑主投4局失6分（包含5分責失），拿下勝投。

京畿道全場敲出8支安打，第2棒朴成祐兩支長打、貢獻2打點，表現亮眼。社子也展現攻擊火力，全場7支安打，第2棒盧允中也敲出兩安打、貢獻2打點。兩隊形成打擊戰，社子開賽陷入苦戰，4局上一度追成6比9，最終仍差臨門一腳，以7比10落敗。

京畿道先發投手金善佑奪勝，他第一次出國比賽，很期待與台灣球隊交流。他賽後表示：「能贏球很開心，第一次對上國外球隊，覺得台灣球員很有禮貌，球技也很好，這是一場很棒的交流比賽。」

談到自己的棒球起點，金善佑說：「小時候看職棒覺得很有趣，因此開始打棒球。我最喜歡SSG登陸者，偶像是韓國全壘打王崔廷。他是努力派的天才，因為『努力』這件事不簡單，所以我很佩服他。」

韓國京畿道教練團中有一位前職棒投手黃德均，曾效力過4支職棒球隊，2017年在英雄隊結束生涯後，便投入基層教練工作，去年開始指導少棒。金善佑透露，他知道教練過去在職棒舞台的經歷，所傳授的投球姿勢與控球技巧，對自己幫助很大。最後他也說：「希望台灣選手在比賽中不要受傷，大家能彼此好好相處。」

▲前韓職英雄隊投手黃德均帶少棒隊來台比賽。（圖／記者楊舒帆攝）