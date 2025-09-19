運動雲

歐冠開門紅！拉什福德梅開二度　巴塞隆納2比1擊退紐卡索

▲拉什福德（Marcus Rashford）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

歐洲冠軍聯賽小組賽首輪，西甲衛冕軍巴塞隆納在客場展現驚人韌性，以2比1險勝英超勁旅紐卡索聯，收穫3分積分；其中巴塞隆納新援拉什福德（Marcus Rashford）在下半場十分鐘內連進2球，以英雄式表現主宰戰局，成為全場無可爭議的最佳球員。

比賽一開始，聖詹姆斯公園球場在「喜鵲軍團」主場球迷的轟鳴聲中化身火爐，紐卡索聯展現強烈的壓迫與快速直線進攻，前半小時幾乎將巴塞隆納壓制在後場。

第25分鐘巴恩斯（Harvey Barnes）獲得黃金機會，眼看將破門而入，卻被巴塞隆納門將加西亞（Joan García）用腳神奇擋出，力保球隊城門不失。

身穿橘紅客場球衣的巴塞隆納花了相當時間才逐漸穩住局勢，上半場尾聲開始掌握控球，但除了一記拉菲尼亞（Raphinha）的自由球稍具威脅外，幾乎沒有射正；雙方0比0進入進入間歇。

下半場第58分鐘，巴塞隆納率先打破僵局。孔德（Jules Koundé）在右路送出傳中，跟進的拉什福德高高躍起，一記力道十足的頭槌頂入大門，攻入他在球隊的首顆進球，而且地點正是在歐冠、在祖國英格蘭，意義非凡！

短短9分鐘後，拉什福德再度上演神來之筆。他在禁區邊緣連續擺脫，隨即轟出驚世世界波，皮球擊中橫樑後彈入網內，門將波普（Nick Pope）毫無還手之力，瞬間巴塞隆納以2比0領先，客隊加油區氣氛完全被點燃！

眼見被兩次神級進球擊潰，紐卡索聯氣勢大減；但在第90分鐘，他們靠著戈登（Anthony Gordon）接應長傳破門，將比分追成1比2，補時階段，主隊掀起最後猛攻，全場山呼海嘯，但巴塞隆納防線死守到底，最終成功挺過驚險時刻。

巴塞隆納主帥弗里克（Hansi Flick）賽後對於球隊首戰即拿下3分感到振奮，他說：「這是歐冠，氣氛總是很棒，我們知道前15分鐘不能失球，對於我們今天的表現我非常滿意，也為球隊感到高興。」

談到梅開二度的拉什福德，弗里克毫不掩飾讚賞：「他是一位非常出色的球員，天賦極佳，終結能力令人難以置信；對前鋒來說，能進球總是美妙的事，我真的替他高興，在賽季開始前，我和德科（Deco）就說過，我們需要這樣一名球員。」

此外，弗里克還特別稱讚了中場核心與門將的表現：「德容（Frenkie de Jong）休息了10天，但今天踢滿了90分鐘；此外能讓加西亞守門是件美妙的事，他今天撲出幾個險球，腳下技術也很好。」

關鍵字： 巴塞隆納足球

