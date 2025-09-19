運動雲

>

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

文／中央社

美國職棒洛杉磯道奇隊傳奇左投柯蕭生涯18年，曾與台灣好手郭泓志有一段特殊情誼。柯蕭去年接受中央社訪問，曾說當年自己剛入隊是個年輕小伙子，郭泓志像老大哥一樣照顧他。

洛杉磯道奇隊今天宣布，37歲王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw）將在今年球季結束之後退役。結束他18年的大聯盟生涯。柯蕭生涯囊括許多投手大獎，最令球迷感念的是，他18年全都效力同一支球隊。

郭泓志、柯蕭都是道奇隊培養出來的頂級左投。現年44歲的郭泓志從2000年加入道奇體系，2005年登上大聯盟。柯蕭是2006年道奇隊第一輪第7順位選秀進來的球員，2008年登上大聯盟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭泓志登上大聯盟的那一年，柯蕭還是學生球員。而柯蕭大聯盟初登板的2008年，則是郭泓志在大聯盟發光發熱的起步，當年郭泓志投80局，防禦率2.14，大聯盟官網選為最佳布局投手。

郭泓志去年受邀回道奇球場開球，比賽開始前，兩人熱絡交談，郭泓志帶著來自台灣的伴手禮，柯蕭在郭泓志的球衣上簽名，可見多年建立的隊友情誼。

柯蕭去年6月21日向中央社記者表示，對郭泓志最難忘的是，當年自己加入道奇隊的時候，是一個年輕的小伙子，郭泓志對他很照顧。

柯蕭說：「他（郭泓志）很棒，他是一個很好的隊友。他一向很努力。而且他是一個很棒的打者，看他打擊是一件很享受的事。同時他也一直對我很好，當年我是一個年輕人，他總是對我笑，跟他在一起總是很開心。」

▲洛杉磯道奇37歲左投柯蕭（Clayton Kershaw）宣布本季結束後高掛手套，結束18年傳奇生涯。柯蕭生涯全數效力道奇，累積無數榮耀，他也曾深情提到與台灣左投郭泓志的情誼，感謝這位大聯盟前輩在自己年少初登場時，如大哥般的照顧與支持 。（圖／翻攝自YouTube／郭董懂不懂）

▲洛杉磯道奇37歲左投柯蕭提到與台灣左投郭泓志的情誼，感謝這位大聯盟前輩在自己年少初登場時，如大哥般的照顧與支持 。（圖／翻攝自YouTube／郭董懂不懂）

關鍵字： 柯蕭郭泓志道奇隊美國職棒退役

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

144歲阿隆索展望F1未來

2桃猿內野難產金手套　林子偉唯一達標

3前中華隊禁區核心阿提諾加盟領航猿

4桃猿打線賽前2次微調　林智平休兵

5林哲瑄一軍告別之旅　若重來還是會撲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366