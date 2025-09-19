桃園盃／石橋國小促進台韓交流　3新秀獲指名！韓職人氣助攻基層

運動雲

▲桃園仁善國小與韓國石橋國小的跨國交流情誼。（圖／仁善少棒提供）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃少棒賽與台灣淵源深厚的石橋國小，由總教練朴民宇率隊來台，目標直指冠軍。近年韓職蓬勃發展，對少棒也帶來顯著影響，每年平均新增約5名以上新球員。

石橋國小與台灣少棒隊交流頻繁，日前才有一批六年級球員參加立德盃，這次則帶領另一批五年級球員挑戰桃園盃。暑假期間，他們也曾邀請桃園市仁善國小、高雄市中正國小等隊赴韓國交流。所以這次來參加桃園盃，仁善國小也盡地主之宜，請小球員喝珍奶，也特製兩校交流的特製球帽，贈送給對方

石橋國小首戰以8比2擊敗台中市塗城國小，談到小球員的表現，朴民宇表示：「孩子們表現很好，本來打擊不是特別突出，但今天打得很好，我自己也嚇了一跳。」

他認為，來台灣比賽對小球員是很好的學習機會，而這批五年級選手也是第一次來台，目標是奪下冠軍。至於球員優點，朴民宇幽默地說：「大概就是比別人更會吃。」隨後補充：「內野守備不錯，身材較高，力量也比較好。」

韓職近年人氣高漲，對基層棒球帶來正面影響。朴民宇透露：「孩子們會看很多職棒比賽，並從中學習，特別是把職業選手當作偶像，想要跟他們一樣。」這也在招生方面帶來助益，每年約能增加5名新球員。

今年韓職選秀於17日結束，朴民宇透露，其中有3名選手出身自石橋國小，分別是KT巫師第三輪的金建輝、三星獅第六輪的鄭采勳，以及斗山熊第十一輪的鄭成憲。他們成功踏入職棒，也成為學弟們的最佳榜樣。

﻿

