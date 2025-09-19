運動雲

>

勇士拒將庫明加送到國王　美媒：怕他在那爆發成為明星

▲▼勇士威金斯、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士拒絕與國王交易，傳出是因為不想看他在沙加緬度爆發成明星。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局持續延燒，球隊雖不願與這位22歲前鋒簽下高額長約，但同樣不想輕易放手，特別是把他送到「隔壁鄰居」沙加緬度國王。《The Athletic》名記阿米克（Sam Amick）指出，勇士遲遲不願與國王達成交易，其中一個顧慮就是害怕庫明加在沙加緬度爆發成為明星。

阿米克表示，「勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）一直都非常喜愛庫明加。對一些人來說，勇士不願放手的理由之一，就是不想看著他跑到北加的另一支NBA球隊，那是由前勇士高層拉納戴夫（Vivek Ranadivé）掌舵的國王。如果庫明加在那裡成為超級球星怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士老闆拉卡柏對庫明加始終有強烈支持。（圖／達志影像／美聯社）

阿米克強調，雖然這只是次要因素，但老闆的參與與情感層面，確實可能在其中扮演一點角色。事實上，國王已開出條件，願用資深射手蒙克（Malik Monk）加上一枚受保護的首輪籤換庫明加，但勇士堅持不接受任何保護條款，因此雙方遲遲無法達成協議。

此外，財務彈性也是勇士考量之一。蒙克的合約直到2027-28賽季才結束，屆時擁有2150萬美元球員選項，但勇士希望保持2027年夏天的薪資空間，好在屆時有機會追逐約基奇（Nikola Jokić）或安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這類可能成為自由球員的超級巨星。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽也積極追求庫明加，勇士面臨艱難抉擇。（圖／達志影像／美聯社）

自2022年選秀以第7順位加盟以來，庫明加出賽258場，繳出場均12.5分、4籃板、1.8助攻，投籃命中率50.7%。但在柯爾（Steve Kerr）的輪替中始終不夠穩定，上季尾聲甚至多次遭到「雪藏」，這讓他更堅定尋求穩定角色的想法。特別是在勇士季中交易得到6屆全明星巴特勒（Jimmy Butler）後，他的定位更顯模糊。

除了國王，太陽也積極追求庫明加，傳出有意透過「先簽後換」帶走這位年輕前鋒。雖然把他送到同區勁敵手中也不好受，但比起看著他在隔壁的國王「起飛」，這或許對勇士來說相對不那麼痛苦。

關鍵字： NBA勇士國王庫明加拉卡柏

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

1韓職史上首位外籍「4冠王」投手？

2石橋國小促進台韓交流　3新秀獲指名

3太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒

4道奇2比1勝巨人、魔術數字M6

5弗萊德13K壓制金鶯！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366