勇士拒將庫明加送到國王　美媒：怕他在那爆發成為明星

▲勇士拒絕與國王交易，傳出是因為不想看他在沙加緬度爆發成明星。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約僵局持續延燒，球隊雖不願與這位22歲前鋒簽下高額長約，但同樣不想輕易放手，特別是把他送到「隔壁鄰居」沙加緬度國王。《The Athletic》名記阿米克（Sam Amick）指出，勇士遲遲不願與國王達成交易，其中一個顧慮就是害怕庫明加在沙加緬度爆發成為明星。

阿米克表示，「勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）一直都非常喜愛庫明加。對一些人來說，勇士不願放手的理由之一，就是不想看著他跑到北加的另一支NBA球隊，那是由前勇士高層拉納戴夫（Vivek Ranadivé）掌舵的國王。如果庫明加在那裡成為超級球星怎麼辦？」

▲勇士老闆拉卡柏對庫明加始終有強烈支持。（圖／達志影像／美聯社）

阿米克強調，雖然這只是次要因素，但老闆的參與與情感層面，確實可能在其中扮演一點角色。事實上，國王已開出條件，願用資深射手蒙克（Malik Monk）加上一枚受保護的首輪籤換庫明加，但勇士堅持不接受任何保護條款，因此雙方遲遲無法達成協議。

此外，財務彈性也是勇士考量之一。蒙克的合約直到2027-28賽季才結束，屆時擁有2150萬美元球員選項，但勇士希望保持2027年夏天的薪資空間，好在屆時有機會追逐約基奇（Nikola Jokić）或安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）這類可能成為自由球員的超級巨星。

▲太陽也積極追求庫明加，勇士面臨艱難抉擇。（圖／達志影像／美聯社）

自2022年選秀以第7順位加盟以來，庫明加出賽258場，繳出場均12.5分、4籃板、1.8助攻，投籃命中率50.7%。但在柯爾（Steve Kerr）的輪替中始終不夠穩定，上季尾聲甚至多次遭到「雪藏」，這讓他更堅定尋求穩定角色的想法。特別是在勇士季中交易得到6屆全明星巴特勒（Jimmy Butler）後，他的定位更顯模糊。

除了國王，太陽也積極追求庫明加，傳出有意透過「先簽後換」帶走這位年輕前鋒。雖然把他送到同區勁敵手中也不好受，但比起看著他在隔壁的國王「起飛」，這或許對勇士來說相對不那麼痛苦。