洋聯MVP領軍WBC難解戰力疑慮　古巴政府限制備受考驗

▲▼古巴隊莫內羅（Livan Moinelo）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲古巴隊莫內羅（Livan Moinelo）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026年對古巴體育而言將是嚴峻考驗的一年，世界棒球經典賽（WBC）與中美洲暨加勒比海運動會，成為檢視整體競技實力的兩大關鍵舞台。歷經表現低迷的2025年後，「紅色閃電」古巴無論在棒球或綜合運動賽事，都面臨不小壓力。

世界棒球經典賽將於3月登場，古巴被分在A組，預賽地點設於波多黎各聖胡安，同組對手包括地主波多黎各、加拿大、巴拿馬與哥倫比亞。儘管分組整體聲勢不如邁阿密的D組或休士頓的B組，但哥倫比亞近年實力成長，加上波多黎各的主場優勢，仍讓古巴晉級之路充滿挑戰。

相較多明尼加、日本與美國等強權已大致成軍，古巴棒壘球協會至今尚未公布最終名單。外界預期，投手戰力將是最大依靠，其中左投莫內羅（Liván Moinelo）被視為核心人物，上季留下12勝3敗、防禦率1.46的成績，成為8年來首位外籍洋聯MVP。

不過據外媒《martinoticias》報導，古巴官方高層選擇拒絕部分具有古巴血統、出生於美國、表達參賽意願的球員，同時，多數現役大聯盟古巴球星也明確婉拒加入國家隊。即便是少數表態願意參賽的球員，如道奇外野手帕赫斯（Andy Pagés），以及自由球員 蒙卡達（Yoán Moncada）、伊巴內茲（Andy Ibáñez），目前也不確定是否能獲得徵召。

回顧歷史，古巴在2006年首屆經典賽拿下亞軍，2023年則以第四名作收，但在四強戰中慘敗美國，凸顯與頂級強權的差距仍在。

除了棒球，中美洲暨加勒比海運動會同樣不容樂觀。該賽事將於7月下旬在多明尼加聖多明哥舉行。古巴過去曾長期稱霸獎牌榜，1993年更創下單屆227金的巔峰紀錄，但近年整體競技力下滑明顯，2018年與2023年皆被墨西哥超越，上屆更跌至第三名。

展望2026年，外媒分析認為，古巴甚至可能落居第四，落後於地主多明尼加。在主辦國可全面派員參賽的優勢下，古巴想重返榮耀，難度不低。

關鍵字： 標籤:古巴棒球世界棒球經典賽中美洲運動會體育挑戰國家隊

