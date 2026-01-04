運動雲

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

▲▼洋基工程庫薩斯。（圖／記者李毓康攝）▲洋基工程庫薩斯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

PLG新軍洋基工程4日交手台北富邦勇士的比賽中，終場以105比126慘敗，開季至今5場勝場依舊未開胡，面對這場失利，洋基工程總教練李逸驊在賽後直言這場球賽打得「非常難堪」，特別是防守端完全失靈，讓勇士洋將古德溫狂轟破紀錄的51分。

總教練李逸驊賽後對球隊表現給出「不及格」的嚴厲評價，他指出，賽前曾特別交代要針對古德溫進行重點看防，結果竟然還讓對方得到51分，個人與團隊防守完全不合格，但同時他也坦言，球員因為經驗不足，在場上缺乏應變能力，當對方改變打法時完全跟不上節奏，導致比賽後段防守漏洞百出。

只是比較讓他無法接受的是，勇士是處於連兩天出賽的疲勞狀態，卻還是能比洋基打出更多次快攻。除了防守端崩盤，洋基工程在進攻端同樣面臨困局。李逸驊指出，目前球隊進攻過度依賴庫薩斯與傑克森，其餘本土球員在接到球後的命中率極不理想，且傳球注意力散漫，「球隊曾一度取得4至6分的領先，卻因為失誤與守不住對方的轉換進攻，導致士氣在短時間內完全倒向勇士。」為了修正球員基本動作不紮實與防守強度的問題，李逸驊宣布下週起全隊每天必須進行2次訓練，希望能透過特訓提升競爭力。

▲▼洋基工程總教練李逸驊。（圖／記者李毓康攝）

▲洋基工程總教練李逸驊。（圖／記者李毓康攝）

洋基2日宣布簽下原屬TPBL攻城獅的李漢昇，以及前高雄鋼鐵人前鋒張伯維，31歲的李漢昇曾締造本土首位大三元的紀錄，他在今日首秀中上場將近17分鐘，全場5投2中，且三分球4投2中效率不俗，貢獻了7分、1籃板、3助攻與1抄截，儘管外線有所發揮，李漢昇賽後仍對自己出現3次失誤感到自責，自評表現「不及格」，坦言因許久沒比賽，還在尋找場上的比賽感覺與磨合戰術。

至於35歲的老將張伯維，披上洋基戰袍首戰上場5分14秒，留下1籃板、2投0中的數據，得分尚未開張。李逸驊教練提到，這兩名新成員加盟不到一個禮拜，對體系還不熟悉，且張伯維先前的比賽量較少，體能尚未完全恢復。儘管如此，教練團仍看重兩人在防守上的強勢態度，期望隨着體能提升與默契建立，兩人能成為解決球隊平均失分過高問題的關鍵解藥。

關鍵字： 洋基工程台北富邦PLG李逸驊古德溫

