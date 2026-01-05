CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

▲廈門海豚奪勝。（圖／截自CPB官方轉播）

記者楊舒帆／綜合報導

CPBL中國棒球立春聯賽4日晚間進行賽事，廈門海豚隊與上海正大龍交手，前統一獅球員陳家維（原名楊家維）演出猛打賞，率隊以4比3獲勝；李嘉祥穩定牛棚表現，拿下後援勝，來自台灣的胡家龍敲出致勝安打，獲選單場MVP。

此役戰況膠著，廈門海豚於3局上先馳得點，並一路領先至7局下遭追平。8局上，廈門海豚再度超前2分；8局下，上海正大龍靠著林益全敲出二壘安打追平比分為3比3。9局上，胡家龍擊出內野安打，幫助廈門海豚取得4比3領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9局下，李嘉祥在兩出局、二、三壘有跑者情況下，被韓籍球員劉祥斌擊出滾地球，對方一度提出挑戰，最終維持原判出局，順利終結比賽。

前獅隊楊家維改名陳家維後，擔任廈門海豚第四棒，4打數3安打；中信金融管理學院出身的李人豪擔任開路先鋒，敲出1支安打並貢獻2打點。陳育軒棄投從打，擔任第2棒、中外野手單場2安打；胡家龍曾旅日後返台就讀國立體大，本場替補上場擔任捕手，並在關鍵時刻擊出勝利打點。

上海正大龍方面，林益全擊出1支安打、貢獻2打點；巴奇達魯・妮卡兒延續手感，繳出2安打並跑回1分。