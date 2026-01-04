「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

▲夢想家張宗憲攻下個人本季新高的25分，率隊以122比115擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL聯盟4日上演精彩強權對決，由福爾摩沙夢想家作客新莊體育館挑戰新北中信特攻，夢想家靠著「噴射機」張宗憲攻下全場次高、個人本季新高的25分，搭配次節狂轟38分的猛烈攻勢，終場以122比115帶走勝利，這場失利讓特攻苦吞2連敗，戰績滑落至9勝8敗並被新竹攻城獅超越、跌至聯盟第3名；而夢想家則將戰績提升至8勝8敗，成功重返5成勝率大關。

開賽首節雙方火力全開，特攻在貝奇外線火燙與阿巴西切傳帶動下，單節外線13投7中，而夢想家則由忻沃克與湯普金斯還擊，兩隊在首節戰成36比36平手。然而進入第二節後，戰局發生劇烈轉折，夢想家張宗憲與湯普金斯聯手發難，張宗憲單節砍下11分，率隊單節打出38比19的誇張分差，帶著74比55、19分領先進入中場休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後特攻雖試圖反撲，內馬單節獨攬10分力圖縮小差距，但夢想家靠著高命中率，始終維持雙位數領先，末節後段，夢想家高柏鎧上籃得手將領先擴大至21分，儘管特攻在比賽末段靠著內馬與阿巴西的個人能力追回部分失分，仍無力扭轉頹勢，終場夢想家以7分之差奪勝。

夢想家此役共有5人得分上雙，剛滿37歲的張宗憲全場貢獻25分、4籃板，展現老將價值，他最近4場比賽有3場得分達雙位數，在場上也更享受比賽，賽後接受轉播單位訪問時表示：「我一直覺得我們球隊天分很高，但可能之前還不太懂打團隊籃球，現在大家做得越來越好，也更相信隊友。」對於火熱的個人表現，他並笑稱：「可能年紀大了吧，比較知道要做什麼，何時該防守、何時該進攻，中間拿捏的比較恰當。」

▲夢想家以122比115擊敗特攻，排名也回到第3名。（圖／TPBL提供）

特攻方面，受限於馬可與謝亞軒兩大主力因傷缺陣，戰力調度捉襟見肘，內馬拿下全隊最高的26分、11籃板，阿巴西繳出21分、9助攻、5抄截的全能成績單，飛克與貝奇分別貢獻17分與13分。老將曾文鼎今日先發出賽22分鐘拿到8分，他直指第二節是勝負分水嶺，當下進攻端未能製造出如同首節的好機會，導致落後20分後在下半場追分極其艱難。

特攻總教練莫米爾在賽後記者會中表示，球隊連兩天在第二節發生得分荒與防守大當機，今日上半場就讓對手拿下74分，防守強度嚴重不足，雖然下半場球員展現了侵略性並在末節追回不少分數，但夢想家今日展現了極高難度的出手命中率，而特攻卻未能把握住應有的空檔。