運動雲

>

「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

▲夢想家張宗憲攻下全場次高、個人本季新高的25分，率隊以122比115擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

▲夢想家張宗憲攻下個人本季新高的25分，率隊以122比115擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL聯盟4日上演精彩強權對決，由福爾摩沙夢想家作客新莊體育館挑戰新北中信特攻，夢想家靠著「噴射機」張宗憲攻下全場次高、個人本季新高的25分，搭配次節狂轟38分的猛烈攻勢，終場以122比115帶走勝利，這場失利讓特攻苦吞2連敗，戰績滑落至9勝8敗並被新竹攻城獅超越、跌至聯盟第3名；而夢想家則將戰績提升至8勝8敗，成功重返5成勝率大關。

開賽首節雙方火力全開，特攻在貝奇外線火燙與阿巴西切傳帶動下，單節外線13投7中，而夢想家則由忻沃克與湯普金斯還擊，兩隊在首節戰成36比36平手。然而進入第二節後，戰局發生劇烈轉折，夢想家張宗憲與湯普金斯聯手發難，張宗憲單節砍下11分，率隊單節打出38比19的誇張分差，帶著74比55、19分領先進入中場休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

易籃後特攻雖試圖反撲，內馬單節獨攬10分力圖縮小差距，但夢想家靠著高命中率，始終維持雙位數領先，末節後段，夢想家高柏鎧上籃得手將領先擴大至21分，儘管特攻在比賽末段靠著內馬與阿巴西的個人能力追回部分失分，仍無力扭轉頹勢，終場夢想家以7分之差奪勝。

夢想家此役共有5人得分上雙，剛滿37歲的張宗憲全場貢獻25分、4籃板，展現老將價值，他最近4場比賽有3場得分達雙位數，在場上也更享受比賽，賽後接受轉播單位訪問時表示：「我一直覺得我們球隊天分很高，但可能之前還不太懂打團隊籃球，現在大家做得越來越好，也更相信隊友。」對於火熱的個人表現，他並笑稱：「可能年紀大了吧，比較知道要做什麼，何時該防守、何時該進攻，中間拿捏的比較恰當。」

▲夢想家張宗憲攻下全場次高、個人本季新高的25分，率隊以122比115擊敗特攻。（圖／TPBL提供）

▲夢想家以122比115擊敗特攻，排名也回到第3名。（圖／TPBL提供）

特攻方面，受限於馬可與謝亞軒兩大主力因傷缺陣，戰力調度捉襟見肘，內馬拿下全隊最高的26分、11籃板，阿巴西繳出21分、9助攻、5抄截的全能成績單，飛克與貝奇分別貢獻17分與13分。老將曾文鼎今日先發出賽22分鐘拿到8分，他直指第二節是勝負分水嶺，當下進攻端未能製造出如同首節的好機會，導致落後20分後在下半場追分極其艱難。

特攻總教練莫米爾在賽後記者會中表示，球隊連兩天在第二節發生得分荒與防守大當機，今日上半場就讓對手拿下74分，防守強度嚴重不足，雖然下半場球員展現了侵略性並在末節追回不少分數，但夢想家今日展現了極高難度的出手命中率，而特攻卻未能把握住應有的空檔。

關鍵字： 夢想家張宗憲特攻TPBL籃球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

倪福德之後再現台灣人　李灝宇有望老虎隊史首位亞洲野手

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

國民仍可能交易王牌戈爾！　美媒點名洋基成最佳下家

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

邊荷律悲痛發聲證實父親辭世　臨時返韓處理家務懇請體諒

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

高橋光成獲3隊報價仍放棄旅美　美媒爆太空人曾有意但挑今井達也

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

熱門新聞

委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停　參賽大聯盟球員安全陷隱憂

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

赴日前再傳喜訊！林安可求婚成功　甜蜜畫面曝光

CPB／前台鋼「字母哥」MVP　黃勇傳大扭腰美技沒收林益全安打

岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

讀者回應

﻿

熱門新聞

1委內瑞拉政局震盪職棒聯盟全面暫停

2羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安

3林安可求婚成功

4CPB／黃勇傳大扭腰美技吸睛

5岡本和真加盟美聯冠軍藍鳥！　4年19億元合約超過村上宗隆

最新新聞

1真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫下句點

2「噴射機」37歲更強！張宗憲帶夢想家衝上第3

3頒罰不還口獎　武漢女籃繳雙倍罰金給WCBA

4讓勇士洋將轟破紀錄太難堪　洋基下週要加練

5莫巴耶缺陣他來扛！曾祥鈞繳雙十謝林志傑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【會害羞啦】李多慧得知老粉都在前排　自爆上台會笑場XD

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

曹西平暗戀陳亞蘭30年　妳害羞「早知道的話會考慮」

蔡依林在大巨蛋台下 　「坐手推車+電動車」換場

蔡依林也想再加場　大巨蛋有空快call她

【吃到原地睡著？】全家認真吃飯時...弟弟突然來個驚喜（嚇）

郭書瑤親揭與春風「緋聞真相」　直接出賣：他喜歡我好姐妹！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366