兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

▲中信兄弟羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

委內瑞拉發生政局動亂，今年球季有不少委內瑞拉籍洋將投入中職，洋將的人身安全受到矚目。今年將繼續披上中信兄弟戰袍的羅戈與勝騎士皆已報平安。

今年中職的委內瑞拉籍洋投包括中信兄弟的羅戈與勝騎士，以及統一獅的蒙德茲與富藍戈。其中，蒙德茲與富藍戈日前仍在委內瑞拉聯盟出賽，不過該聯盟賽事目前已全面暫停。

羅戈去年轉戰兄弟，先發出賽25場，累計11勝7敗，留下防禦率1.94的佳績；勝騎士去年與兄弟簽下兩年合約，不過4月底因肩傷下放二軍，僅留下4場出賽紀錄。

羅戈的經紀公司代表受訪表示：「羅戈目前人在委內瑞拉，但不在首都，雙方都有保持聯繫。」勝騎士的經紀公司代表則回應：「與勝騎士持續保持聯繫，他的住家距離委內瑞拉首都很遠，不過目前城內也有些混亂，正在安排日後來台搭機的行程。」兄弟球團也回應，「與團隊洋將都有保持聯繫，目前都與家人身處安全的環境，希望一切平安。」

去年效力富邦悍將的富藍戈深受台灣球迷歡迎，他在委內瑞拉政局動亂後也主動在Threads報平安，寫下：「很多來自台灣的人關心我和我的家人是否平安。是的，我們一切都很好，我所在的城市也很安全。謝謝大家對我和我家人的關心。」

關鍵字： 標籤:委內瑞拉中職洋將羅戈勝騎士

