大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

▲ 大谷翔平 。（圖／截自YouTube ）



記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，不僅在球場上持續進化，場外的「變身幅度」同樣令人驚艷。年末年初期間，他接連推出多支全新廣告，顛覆過往一貫嚴肅、專注的運動員形象，多變風格引發熱烈討論，社群平台上甚至出現「怎麼突然這麼多福利」、「獎勵接連上線有點害怕」等粉絲狂喜留言。

首先掀起話題的，是與日本航空（JAL）合作的最新廣告。大谷以一身凜然和服造型登場，化身侍者，目光銳利、手持武士刀，完美演繹俐落的「居合斬」，宛如現代降臨的二刀流劍豪，氣場全開。

接著在麒麟「Plasma乳酸菌」廣告中畫風急轉。雪花紛飛的冬日街頭，大谷抱著巨大熊玩偶，對等紅燈的小女孩揮手微笑，溫柔又帶點「犯規」的反差感，讓不少粉絲直呼招架不住。

驚喜還沒結束。在ECC英語教育品牌新廣告《教えて！大谷さん》中，大谷換上米色外套、藍色襯衫，戴上眼鏡，以知性滿滿的「眼鏡老師」形象亮相。面對呼喚，他露出清爽笑容回應「はい（在）」，與球場上轟出高速全壘打、投出剛速球的壓迫感形成強烈對比，讓粉絲瞬間「被擊沉」。

這一連串廣告曝光後，SNS徹底炸鍋。「讓大谷拿著大熊玩偶的企劃太犯規了，謝謝麒麟」、「如果我學生時代有這種老師，英文一定會變好」、「從武士到玩偶再到眼鏡老師，腦袋完全當機」、「廣告企劃們太過分了……但謝謝（敬禮）」等留言不斷湧現，也有人笑稱「各種版本的大谷一次滿足」、「供給過剩讓人來不及消化」。

回顧成績面，大谷在2024年完成史無前例的「50轟、50盜」紀錄，2025年全面回歸投打二刀流，率隊完成連霸，持續吸引全球目光。在迎接2026年新賽季之前，他在螢幕前展現的豐富表情與多重魅力，也再次證明，這位超級球星的影響力，早已不只侷限於棒球場內。