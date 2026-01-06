運動雲

亞援最吸睛！日媒看好王彥程站穩韓華先發　主場「怪物牆」有優勢

▲▼王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

▲王彥程加盟KBO韓華鷹。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職將於2026年迎來「亞洲名額」元年，首波由6支球團網羅日職投手搶灘。其中，韓華鷹最早宣布簽下台灣左投王彥程。日媒《高校野球dot com》指出，因應WBC王彥程有望在球季初期就進入先發輪值，並引述韓媒分析，認為引進王彥程是不可或缺的關鍵補強。

日媒精闢介紹各隊布局的日本投手，SSG簽下曾兩度單季拿下雙位數勝投的武田翔太，期待他以豐富經驗領軍先發輪值；樂天與培證英雄則分別看中京山將彌與金久保優斗的球速與威力，賦予兩人多功能角色或救火隊重任。斗山熊網羅田村伊知郎補強牛棚戰力，並藉由日籍教練團協助其銜接聯盟環境；NC恐龍則延攬以控球精準見長的戶田懷生。這群即戰力投手不僅被期待提升球隊戰績，部分資深投手更肩負帶領南韓年輕投手成長的使命。

台灣代表左投王彥程，被韓國當地媒體評為本次休賽季亞洲名額市場中最受矚目的球員之一。日媒報導指出，他在樂天二軍拿下全隊最多的10勝，實力獲得高度肯定，甚至吸引多支KBO球隊表達濃厚興趣。韓華鷹看中他最快可達154公里的四縫線速球、銳利的滑球，以及積極進攻型的投球風格，加上即便投球數超過100球，球速仍不易下滑的續航力，正好補足球隊長期以來左投先發不足的需求。

韓華球團戰略團隊為評估王彥程，歷時約9個月、超過10次親赴日本考察，這樣縝密的網羅過程也在韓國引發話題。完成簽約後，王彥程在樂天時期的隊友、投手龐塞（Cody Ponce）公開表示，他是「兼具天賦與誠懇態度的投手」，並看好其未來發展潛力。根據韓媒報導，原本球團規劃他從先發第5號競爭或長中繼角色出發，但隨著明年3月WBC國家隊徵召行程的變數，王彥程有望在球季初期就進入先發輪值。

此外，日媒還提到，球場條件的戰略適配性同樣受到關注。2025年啟用的新主場，雖然右外野距離偏短，但設有高約8公尺的「怪物牆」。這不僅對左投在對決左打者時有利，也能有效抑制右打者的反方向長打。報導分析指出，這樣的球場設計，有助於王彥程降低被全壘打風險，並更放心地展現其侵略性的投球內容。

