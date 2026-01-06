今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

▲今井達也加盟記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

今井達也於5日（台灣時間6日）在休士頓太空人主場大金公園（Daikin Park）舉行入團記者會，正式亮相。談到今年3月經典賽，他坦言將以大聯盟菜鳥球季與家庭為優先考量。

今井身穿西裝、繫上象徵太空人隊的橘色領帶，步入約50名媒體與相關人士聚集的會場。換上背號「45」的太空人球衣後，他露出笑容，並以英語向現場致意：「I’m Tatsuya Imai, I’m ready to chase a championship. Let’s go Houston! Thank you so much（我是今井達也，我已經準備好去追逐冠軍了。一起上吧，休士頓！非常感謝大家）。」

今井與休士頓太空人簽下3年總額5400萬美元（約16億8480萬元新台幣）的合約，合約中包含每年皆可行使的跳脫條款（Opt-out），若加計激勵獎金，3年最高可達6300萬美元（約新台幣19億6560萬元）。

談到選擇太空人的原因，今井表示，「這支球隊給我最高的評價，也最讓我產生想和這支球隊一起奪冠、成為世界冠軍的想法。」

至於今年3月即將登場的世界棒球經典賽（WBC），今井則明確表示目前沒有參賽計畫，「現在並沒有要打的打算，主要是因為行程很忙，畢竟是大聯盟第一年，還有家庭方面的考量。優先順序上，也必須顧及家人的安全，所以這次並不是往參賽方向規劃。」

正式披上太空人戰袍後，今井也宣告將全心投入大聯盟新旅程，目標直指世界大賽冠軍。