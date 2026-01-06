運動雲

>

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

▲▼ 今井達也加盟記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲今井達也加盟記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

今井達也於5日（台灣時間6日）在休士頓太空人主場大金公園（Daikin Park）舉行入團記者會，正式亮相。談到今年3月經典賽，他坦言將以大聯盟菜鳥球季與家庭為優先考量。

今井身穿西裝、繫上象徵太空人隊的橘色領帶，步入約50名媒體與相關人士聚集的會場。換上背號「45」的太空人球衣後，他露出笑容，並以英語向現場致意：「I’m Tatsuya Imai, I’m ready to chase a championship. Let’s go Houston! Thank you so much（我是今井達也，我已經準備好去追逐冠軍了。一起上吧，休士頓！非常感謝大家）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今井與休士頓太空人簽下3年總額5400萬美元（約16億8480萬元新台幣）的合約，合約中包含每年皆可行使的跳脫條款（Opt-out），若加計激勵獎金，3年最高可達6300萬美元（約新台幣19億6560萬元）。

談到選擇太空人的原因，今井表示，「這支球隊給我最高的評價，也最讓我產生想和這支球隊一起奪冠、成為世界冠軍的想法。」

至於今年3月即將登場的世界棒球經典賽（WBC），今井則明確表示目前沒有參賽計畫，「現在並沒有要打的打算，主要是因為行程很忙，畢竟是大聯盟第一年，還有家庭方面的考量。優先順序上，也必須顧及家人的安全，所以這次並不是往參賽方向規劃。」

正式披上太空人戰袍後，今井也宣告將全心投入大聯盟新旅程，目標直指世界大賽冠軍。

關鍵字： 標籤:今井達也休士頓太空人大聯盟世界棒球經典賽WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

戴維斯改披老鷹戰袍？資深記者曝談判停滯、兩大阻礙難跨越

戴維斯改披老鷹戰袍？資深記者曝談判停滯、兩大阻礙難跨越

蟻人開無雙！艾德華茲24歲達陣生涯第1200顆三分　NBA歷史第一人

蟻人開無雙！艾德華茲24歲達陣生涯第1200顆三分　NBA歷史第一人

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

《冠軍之路》票房破2500萬癱瘓全臺戲院！ 林家正、潘傑楷、陳柏清、峮峮驚喜現身

蔡承晉3分砲定江山　衛冕軍輔大與台北市大雙雙收下2連勝

蔡承晉3分砲定江山　衛冕軍輔大與台北市大雙雙收下2連勝

【妳也別想好過】寶寶被挖醒「怒氣噴發」：一口奶送給妳XD

熱門新聞

江少慶明天正式報到亮相　改披76號、月薪107萬仍為土投最高薪

味全龍劉基鴻求婚成功　IG16萬網紅女友甜蜜發文：我們都願意

郭嚴文遭味全戰力外至今動向未明　喊話「還能打」盼續戰拚百轟

大谷翔平廣告百變形象連發！眼鏡造型掀暴動：如果有這種老師...

今井達也加盟太空人亮相　表態無意參加WBC：菜鳥年與家庭優先

外媒爆料前韓華洋砲前進台灣　里貝拉托親口證實將離開冬盟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1江少慶明亮相　改披76、月薪107萬

2劉基鴻求婚IG16萬網紅女友甜蜜發文

3郭嚴文遭味全戰力外　仍在尋找下一落腳處

4大谷百變形象連發！眼鏡造型掀暴動

5今井達也親口表態WBC不出賽原因曝

最新新聞

1不再是「非賣品」 楊恩可能卸鷹袍

2悍將無極限！前韓華鷹10轟強打加盟

3岡本和真加盟藍鳥！新背號揭曉

4今井是第一步　太空人佈局亞洲藍圖

53000片金箔打造　大谷黃金像破1.1億

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

不想再遺憾　梅西領阿根廷爭冠

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【這表情落差太大了】寶寶嬌羞笑容只給爸爸 一見媽媽直接皺眉處理XD

【想看雪的代價】為了上合歡山掛雪鏈　結果車框直接刮爛QQ

王祖賢首曝「當年引退真實原因」　曾得憂鬱症：不知道自己是誰

劉在錫長相醜or帥?觀相老師直接失言XD

【這題太難了啦！】小弟弟被問選檸檬還是雅英　秒當機XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366