火腿野村祐希地瓜球圓夢！夜市夾娃娃超接地氣　狂喊「Yoshi」

▲野村祐希吃到地瓜球了。（圖／北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿球星野村祐希上個月為宣傳今年2月的台灣交流賽來台，記者會上點名最想吃的台灣夜市小吃就是「地瓜球」。火腿官方社群6日釋出他逛夜市的影片，一路玩遊戲、品嚐美食，最後壓軸如願吃到心心念念的地瓜球，整部影片都搭配「祐希」與日文「よし（Yoshi、讚啦）」同音的趣味哏。

影片中可見，野村祐希親自調配醬料、喝珍珠奶茶、吃火鍋，接著畫面轉到夜市行程，不僅挑戰射擊遊戲獲得小吊飾，還體驗夾娃娃機，並品嘗古早味零食與地瓜球，邊比讚邊喊「よし（讚啦）」。影片最後回到記者會現場，野村祐希也和味全龍代表林凱威猜拳互動，氣氛輕鬆。

火腿代表野村祐希在記者會中談到本次交流賽時表示：「古林、孫易磊都是很好的隊友，相信台灣還有很多優秀投手，這次能在交流賽中互相對戰、交流，非常期待。」他也分享對台灣小吃的喜愛，「已經吃過小籠包和雞排，這次還想吃很多地瓜球。」面對味全龍，野村直言：「不論台日球迷，希望大家都能進場加油，身為火腿一員一定全力以赴。」

其實早在去年3月來台時，野村祐希就已體驗過夜市魅力，當時與清宮幸太郎、萬波中正、今川優馬一同造訪饒河夜市。這段私下行程由清宮幸太郎當晚在Instagram更新貼文曝光，一行人在夜市地標打卡自拍，並選用12強賽事主題曲〈就一起〉作為背景音樂，讓球迷相當驚喜。當時野村祐希也在鼎泰豐的限時動態中標記中文「好吃」，展現對台灣美食的高度好感。

關鍵字： 野村祐希日本火腿地瓜球美食棒球

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

