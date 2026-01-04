佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

▲道奇官方攝影蘇夫發布衝擊畫面，佐佐木朗希「土下座」致敬山本由伸。（圖／翻攝自IG／jon.soohoo）

記者楊舒帆／綜合報導

NHK綜合台3日晚間播出專題節目《拍下來！道奇的強大——專屬攝影師所記錄的野茂英雄到大谷翔平》，聚焦大聯盟道奇隊球團攝影師蘇夫（Jon SooHoo）。節目中也談到去年10月世界大賽期間，一張引發熱議的照片，畫面中佐佐木朗希等人對山本由伸「下跪致意」，蘇夫親自說明當時的真相與背景。

據日媒《中日體育》報導，該張照片以「Bow Down（鞠躬）」為題，於10月26日上傳至Instagram，拍攝於10月26日的世界大賽第2戰。當時山本由伸投出完投勝，佐佐木朗希與翻譯艾亞頓等人對他做出下跪致敬的動作。照片曝光後，日美球迷除了正面留言，也出現認為是惡作劇的不同聲音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶當時情況，蘇夫表示：「（比賽結束後）佐佐木好像在策劃什麼。就在山本經過休息區、準備回到球員休息室的瞬間，佐佐木他們突然開始跪在地上。我忍不住笑了。」

事實上，在這張照片拍攝之前，身為救援投手的佐佐木，曾在談到每場比賽準備時，半開玩笑地表示：「我都是一邊看比賽，一邊祈禱先發投手每場都能完投就好了。」而這場比賽中，山本真的投出完投勝，讓牛棚投手群完全不用上場，這樣的背景也成為出現這一幕的關鍵。

針對照片在社群平台上引發的爭議，蘇夫也進一步解釋：「關於這張照片，SNS上確實出現了各式各樣的意見，但這只是球員們在慶祝勝利而已，是佐佐木向山本表達感謝的一種幽默方式。」