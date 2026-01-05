運動雲

多位大聯盟球員仍在委內瑞拉！　釀酒人球團難掌握動態

▲丘里歐（Jackson Chourio）。（圖／路透）

▲委內瑞拉籍球星丘里歐。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國軍方日前在委內瑞拉發動突襲行動，並逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，事件震撼國際政壇，也迅速波及棒球圈，身為大聯盟重要人才來源國之一的委內瑞拉，當前正面臨多名MLB球員滯留境內等多重不確定因素。

委內瑞拉向來是大聯盟休賽季的重要據點，許多本土球員會在冬季返國，並短暫為家鄉球隊效力於委內瑞拉職業棒球聯盟（LVBP），一般情況下，球員多半在加勒比海大賽結束後、距離大聯盟春訓開訓約一周時返美，不過政局急轉直下，使既有節奏全面被打亂。

《密爾瓦基哨兵報》指出，密爾瓦基釀酒人目前對多名仍身在委內瑞拉的球員狀況掌握有限，釀酒人40人名單中共有5名委內瑞拉籍球員，棒球事務總裁阿諾德（Matt Arnold）坦言，「目前我們掌握的資訊不多，只知道機場已經關閉，正在持續追蹤後續狀況。」

其中，備受矚目的新生代強打丘里歐（Jackson Chourio），今冬已代表家鄉球隊蘇利亞鷹隊出賽8場，30打數敲出12支安打、打擊率4成，另有1轟、5分打點。上週他更在10局上轟出致勝陽春砲，幫助球隊以4比3擊敗馬加利亞內斯航海家。

同樣隸屬釀酒人的委內瑞拉球員，還包括投手塞帕（Angel Zerpa）、捕手康崔拉斯（William Contreras）、奎羅（Jeferson Quero）以及內野手莫納斯特里歐（Andruw Monasterio）。

《舊金山紀事報》則指出，舊金山巨人外野手馬托斯（Luis Matos）與捕手羅德里奎茲（Jesús Rodríguez）目前仍在委內瑞拉打冬季聯盟，牛棚投手布托（José Buttó）則選擇留在佛羅里達度過休賽季，羅德里奎茲受訪時表示自身安全無虞，但由於商業航班幾近全面停擺，短期內恐無法離境。

根據《World Baseball Network》查閱航班追蹤網站FlightAware顯示，目前委內瑞拉上空幾乎無商業航班活動，僅剩當地航空公司LASER Airlines往返卡拉卡斯邁奎提亞機場與馬拉開波的航班。巴拿馬航空已於上月中止飛往委內瑞拉的航線，而美國主要航空公司早在疫情前即已陸續停飛該國。

關鍵字： MLB委內瑞拉密爾瓦基釀酒人

【當你第一次在火鍋店慶生】萌娃被「唱歌服務」嚇到定格XD

