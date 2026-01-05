運動雲

洋基休賽季「零大動作」惹怒球迷！　史坦佐點破原因

▲貝林傑（Cody Bellinger）、塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基休賽季遲遲沒有大動作，引發外界與球迷強烈不滿，距離球團上一次在陣容上做出「重大補強」已經是2024年12月的弗萊德（Max Fried），球迷更是從去年7月一路等到現在，始終不見球隊積極出手，怨氣持續累積。

即使近日仍有關於貝林傑（Cody Bellinger）合約談判的傳聞，但在不少觀察者眼中，這仍不足以掩蓋洋基整體操作停滯的問題；根據美媒《運動畫刊》評論指出，貝林傑並非左右球隊運作的唯一關鍵，而身為27冠世界大賽冠軍的洋基，就算少了他也依然能運行，真正令人憂心的是，球團在其他補強面向長期「缺席」，甚至可能讓球隊以更差的戰力迎接2026球季，這在先前幾乎難以想像。

對此，《運動畫刊》報導提及，洋基內部人士史坦佐（Stanzo）近日就直言不諱地談到球隊休賽季的「糟糕操作」，並點出球團在自由球員市場多次錯失關鍵戰力的核心原因，他的觀點在球迷間引發共鳴，被認為值得每位同樣感到挫折的洋基支持者聽聽。

洋基不能害怕花錢　史坦佐：公平報價只會輸

史坦佐強調，若洋基只願意給出「合理、公平」的條件，就注定在爭奪頂級自由球員時落居下風；「如果你給一個自由球員一個公平的報價，那就準備好在那位自由球員的競爭中拿第3名吧，你必須要讓自己稍微不舒服一點，才有辦法拿下這些在這項運動最頂端、大家都想要的球員。」

他接著點出，季後賽與世界大賽關鍵時刻真正能決勝的，往往就是那些超級巨星；「當你回頭去看球季結束時，在關鍵的季後賽與世界大賽中挺身而出的人，就是這些傢伙，大谷翔平、小葛瑞菲（Vladimir Guerrero Jr.）、賈吉（Aaron Judge）這些人。」

史坦佐也直指，洋基過去多年在巨星市場上的「保守與錯過」已累積成現在的困境，他認為，當市場上出現仍在20多歲、具備長期價值的頂級球員時，洋基更不該再猶豫。

「洋基有機會去取得其中一個二十幾歲的這種球員，在他們之前沒有去追哈波（Bryce Harper）與馬查多（Manny Machado）、他們不去追西格（Corey Seager）、他們不去追弗里曼（Freddie Freeman）、他們嘗試卻錯過索托（Juan Soto）之後，這些球員並不是很常有機會出現在市場上。」

▲貝林傑（Cody Bellinger）、塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

史坦佐點名塔克　怒轟：洋基連想都不想根本說不通

隨後，史坦佐進一步將矛頭指向外野補強，並直接點名塔克（Kyle Tucker），認為洋基甚至沒有「認真考慮」這名球星，是最令他無法理解的部分；「洋基甚至連考慮塔克的想法都沒有，這完全說不通。」

他也提到，在球隊終於被傳出與比歇特（Bo Bichette）出現連結後，更讓人不禁思考：若洋基早早展開積極操作，這段時間究竟還可能與多少球員產生實質接觸，而不是只停留在「傳聞」。

塔克過去長期效力休士頓太空人，之後轉戰芝加哥小熊，剛結束一個整體表現穩定、攻守俱佳的球季；若貝林傑與洋基最終談判破局，塔克被認為可能成為更具價值的外野補強選項。

甚至即便洋基最後仍把貝林傑留在隊中，史坦佐的觀點也暗示球團仍可能透過交易調整陣容；若球隊願意「變聰明」，並認清塔克一直都是更好的解答，那麼貝林傑未來也不排除成為可交易的籌碼之一。

關鍵字： 紐約洋基MLB

惡劣！退役國手兼裁判曲棍球場上施暴　跨坐狂毆國中生後腦

這次真的最後一場！國北獅雷諾企排生涯畫句點轉戰職場

CPB／前獅將發威！陳家維猛打、李嘉祥後援勝　林益全首長打出爐

頒罰不還口獎遭懲處　武漢女籃竟繳「雙倍罰金」給WCBA

美國隊為何組夢幻陣容征戰WBC？日本分析師：FOX體育是關鍵

佐佐木朗希向山本由伸下跪一幕引熱議　道奇攝影師還原真相

「噴射機」37歲更強！張宗憲領軍射下特攻　夢想家復仇成功排名重回第3

中國城市棒球聯賽啦啦隊名單曝光！　4位「台灣女孩」成焦點

讓古德溫轟51分太難堪！洋基開季5連敗、李逸驊令「一週兩練」特訓

兄弟洋投羅戈、勝騎士人在委內瑞拉報平安　前悍將富藍戈也發文了

